VN: laat aanslagen Syrische vredesbesprekingen niet hinderen

De aanslag in Homs zaterdag was een poging om de vredesbesprekingen in Genève te ondermijnen. Dat heeft de speciaal gezant voor Syrië van de Verenigde Naties Staffan de Mistura zaterdagavond gezegd in een statement, meldt persbureau Reuters.

In Genève zijn gesprekken gaande tussen de Syrische regering en een aantal oppositiegroepen. Eerder zaterdag zei Bashar al-Ja’afari, de Syrische ambassadeur bij de VN, dat hij alleen met de oppositie wilde spreken als zij eensgezind de aanslagen van zaterdagochtend zouden veroordelen:

“Als iemand weigert deze terroristische aanslag te veroordelen, maakt dat hem medeplichtig aan terrorisme. Tegen hen zullen we gepaste maatregelen nemen.”

De delegatie van de Syrische oppositie heeft de aanslag veroordeeld. Wel impliceerde onderhandelaar Fateh Hassoun dat de regering mogelijk achter de aanslag zat.

De Mistura waarschuwde de partijen in zijn verklaring dat aanslagen als die in Homs niet in de weg mogen staan van vrede:

“Gebeurtenissen die van negatieve invloed zouden kunnen zijn op de voortgang van de besprekingen waren altijd al te verwachten, en blijven ook te verwachten. Het is in het belang van alle partijen die tegen terrorisme zijn en toegewijd zijn aan het politieke proces in Syrië om deze pogingen niet te laten slagen.”

In Homs werden zaterdagochtend twee zelfmoordaanslagen gepleegd op regeringstroepen. Tientallen mensen kwamen daarbij om het leven.