VNO-NCW voert geen campagne voor de EU

Werkgeversorganisatie VNO-NCW, uitgesproken voorstander van de Europese samenwerking, zal bij deze verkiezingen geen campagne voor de EU voeren. Van een apart georganiseerde campagne voor de EU zoals in 2012 (Tweede Kamerverkiezingen) en 2014 (Europese verkiezingen) zal geen sprake zijn, zo bevestigt een woordvoerder. In 2012 en 2014 werd onder de leuzes Nederland leeft van Europa en Wijzijnvoor.EU veel geld uitgegeven aan spotjes voor radio en tv, speciale websites en ander materiaal.

Een VNO-pamflet over het praktisch nut van de EU dat met het oog op de huidige verkiezingen was geschreven, besloot het VNO-bestuur afgelopen donderdag alsnog intern te houden. Wel wordt het pamflet binnen de organisatie rondgestuurd als handvat voor ondernemers.

,,Europa is in deze verkiezingen geen thema, althans nog niet”, zegt de VNO-woordvoerster. ,,Dat hebben we wel nodig om daarop aan te sluiten.” In 2012 was volgens haar Europa wel een thema. Toen groeide de weerstand tegen de EU snel, vanwege de Griekse schuldencrisis.

Geen eigen verhaal

VNO-NCW voelt volgens de woordvoerster ook niet de noodzaak een eigen verhaal te vertellen naast thema’s als nationale identiteit en groeiende kritiek op arbeidsmigratie binnen de EU. Deze kritiek werd vrijdag nog geuit door de lijsttrekkers van de PvdA en GroenLinks in het Radio 1-verkiezingsdebat. ,,Iedereen weet van ons dat wij uitgesproken voorstander van de Europese en internationale samenwerking zijn”, aldus de VNO-woordvoerster. Dat komt volgens haar op tal van andere manieren tot uitdrukking zoals bijvoorbeeld in de lopende campagne NL Nextlevel. Die concentreert zich op vergroting van het verdienvermogen van de Nederlandse economie door innovatie en duurzaamheidsprojecten.