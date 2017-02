Tientallen doden na aanslag nabij Syrische Al-Bab

Bij een zelfmoordaanslag met een autobom in een dorp nabij het Syrische Al-Bab zijn vrijdag ten minste 41 mensen om het leven gekomen en tientallen gewond geraakt. De aanval was gericht tegen Syrische rebellen die in Al-Bab vechten tegen terreurgroepering Islamitische Staat (IS), meldt persbureau Reuters op basis van een Britse monitor, Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het zou gaan om 35 burgers. Het dodental loopt naar verwachting nog op.

De bom ging af bij posten van het leger en veiligheidsdiensten in Sousian, ongeveer acht kilometer ten noordwesten van Al-Bab. De aanslag is hoogstwaarschijnlijk het werk van IS. Donderdag wisten de door Turkije gesteunde rebellen leden van de terreurorganisatie nog te verdringen uit het centrum van de Noord-Syrische stad. Al-Bab is het laatste grote bolwerk van IS in de provincie Aleppo. Bij de actie donderdag kwamen al verschillende rebellen om het leven nadat ze op een door jihadisten in de stad achtergelaten mijn stapten.

De Turkse en Syrische strijdkrachten startten hun offensief op 10 december vorig jaar. Het is onderdeel van de Turkse poging om IS uit het noorden van Syrië te verdrijven. Eerder al werd onder meer de grensstad Jarablus heroverd.

De plaats van de aanslag: