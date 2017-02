Liveblog: Het eerste grote lijsttrekkersdebat op Radio 1

Van der Staaij valt VVD aan op defensie-uitgaven De derde stelling van deze ronde komt van SGP-leider Kees van der Staaij, die vindt dat de politiek moet streven naar het verhogen van de defensie-uitgaven richting de NAVO-norm van 2 procent (van het BBP). De SGP maakt in het verkiezingsprogramma 3 miljard extra vrij en de VVD maar 1 miljard, aldus Van der Staaij. Hij begrijpt dat niet, omdat de krijgsmacht er volgens de SGP-lijsttrekker "bar en boos" bij staat. "De F-16's vallen van ellende uit de lucht", zei Van der Staaij. Rutte noemde de aanval van Van der Staaij op de VVD "een tikje populistisch". Hij zegt het "volkomen eens" te zijn met de SGP dat de defensie-uitgaven omhoog moeten, maar vraagt zich af of de NAVO-norm "het heilige doel" moet zijn. Van der Staaij vindt van wel. "Afspraak is afspraak", zegt hij.

Rutte: AOW-leeftijd terug naar 65 is onbetaalbaar Het tweede debatje gaat over de verlaging van de AOW-leeftijd, die de afgelopen jaren is verhoogd naar 67 jaar. SP-leider Roemer wil die terug naar 65, want "dat is beter voor jong en oud", vindt hij. Jongeren zouden zo meer kans krijgen op een baan als ouderen met hun 65e met pensioen gaan. En het is ook respectvoller naar ouderen, vindt hij, want die zouden geen baan meer kunnen vinden op die leeftijd. VVD-leider Rutte reageerde door te stellen dat het "simpelweg onvermijdelijk" is dat de AOW-leeftijd stap voor stap wordt verhoogd. "Dat is het eerlijke verhaal, anders wordt het werkelijk onbetaalbaar", zei Rutte. SGP-leider Van der Staaij is het met Rutte eens dat de AOW-voorziening moet kunnen worden aangepast. "De wereld staat niet stil en daarom moeten we de 65 jaar ook niet stil laten staan."

Live check Mark Rutte (VVD) - "De SP vernietigt 322.000 banen in komende 10 jaar" Premier Rutte verwijst naar het doorrekenrapport van het Centraal Planbureau, Keuzes in Kaart. In tabel 2.1 op pagina 18 staat een overzicht van de macro-economische effecten van de elf doorgerekende verkiezingsprogramma’s . De werkgelegenheid van de SP daalt volgens het CPB op de lange termijn met 4,6 procent. Volgens het model staat 0,1 procent werkgelegenheid voor 7.000 banen. 46 keer 7.000 is inderdaad 322.000. Het gaat om de lange termijn tot ongeveer 2030.

Wel of geen banenverlies? Het debat is begonnen met de eerste ronde tussen Rutte (VVD), Roemer (SP) en Van der Staaij (SGP). VVD-lijsttrekker Rutte kwam met de stelling dat honderdduizenden banen vernietigen asociaal is. Volgens Rutte doet de SP dat in het verkiezingsprogramma: er zouden maar liefst 322.000 banen verloren gaan. Deze claim van Rutte gaan we nu checken. Roemer zei dat het juist het kabinet-Rutte II is geweest dat de afgelopen "enorm asociaal" beleid heeft gevoerd door veel te veel te bezuinigen. Roemer noemde opmerkingen van Rutte "schaamteloos".

Het debat is van start De eerste drie lijsttrekkers: Mark Rutte (VVD), Kees van der Staaij (SGP) en Emile Roemer (SP). Foto Remko de Waal/ANP

Zo ziet het debat er vanmiddag uit Het debat is opgedeeld in drie rondes. Mark Rutte (VVD), Emile Roemer (SP) en Kees van der Staaij (SGP) debatteren over de arbeidsmarkt, Defensie en de AOW-leeftijd. Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (CU) over Europese samenwerking, maatschappelijke dienstplicht en het ‘voltooid leven’-initiatief. En tot slot Lodewijk Asscher (PvdA), Jesse Klaver (GroenLinks) en Henk Krol (50Plus) over het overbruggen van verschillen in de samenleving en ook de arbeidsmarkt en de AOW-leeftijd.