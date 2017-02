Kim Jong-nam vermoord met zenuwgas

Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, is vermoord met zenuwgas. Dat concludeert de Maleisische politie op basis van onderzoek naar de omstandigheden waaronder de man vorige week om het leven kwam. Het gaat volgens persbureau Reuters om het gas VX, dat door de VN als massavernietigingswapen is bestempeld.

Kim Jong-nam overleed vorige week maandag op het vliegveld van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Twee vrouwen spoten uit het niets een vloeistof in het gezicht van de Noord-Koreaan, die op het punt stond het vliegtuig te nemen richting zijn Chinese woonplaats Macau. De vrouwen, een Vietnamese en een Indonesische, werden kort na de aanval gearresteerd, evenals een man van Noord-Koreaanse afkomst.

De Maleisische politie onderzoekt nu hoe zij aan het gas zijn gekomen en op welke manier ze het konden toedienen zonder er zelf last van te krijgen. De vrouwen zouden na de aanval hun handen hebben gewassen, maar volgens de Maleisische politie was één van hen aan het overgeven op het moment van arrestatie. Dat zou er op kunnen duiden dat zij zelf ook sporen van het zenuwgas binnen zou hebben gekregen.

Zuid-Koreaanse autoriteiten denken dat de aanval is uitgevoerd op instigatie van de top van de Noord-Koreaanse communistische partij. Zij zouden de aanvallers hebben betaald voor hun daad. Kim Jong-nam was de oudste zoon van Kim Jong-il, de vorige leider van Noord-Korea. Hij leefde sinds 2003 in ballingschap in China.

VX

VX is een geurloos zenuwgas dat ook in vloeibare vorm kan voorkomen. Het kan het lichaam binnendringen via bijvoorbeeld de ogen en de huid. Toediening bij een mens leidt tot stuiptrekkingen en ademhalingsproblemen die al binnen enkele minuten tot de dood kunnen leiden.

Het gebruik van VX is alleen toegestaan voor wetenschappelijke doeleinden. Van Noord-Korea is bekend dat het land beschikt over een grote voorraad aan chemische wapens, waaronder diverse dodelijke gassen.