Kamer: falende bestuurders weren uit zorg

De Tweede Kamer wil zorgbestuurders die hun werk telkens slecht doen, uit de zorg kunnen weren. Donderdagavond nam de Kamer een motie van de Kamerleden Mona Keijzer (CDA) en Sjoerd Potters (VVD) aan die het Kabinet opriep de wet daartoe aan te passen.

Bestuurders die ondermaats presteren en daardoor moeten opstappen, kunnen nu soms bij een andere zorginstelling weer aan de slag. Keijzer en Potters willen dat managers die keer op keer slecht werk doen, voortaan via een civielrechtelijk verbod uit de zorg geweerd kunnen worden. De nieuwe wet moet gaan gelden voor bestuurders in ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en ggz.

Niet enthousiast

Keijzer en Potters dienden de motie in november in. Het Kabinet was er toen niet erg enthousiast over. Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) zei tijdens een debat over de motie dat een bestuursverbod soms al mogelijk is.

“Bij wanbeheer kan al een bestuursverbod worden opgelegd gedurende vijf jaar. Dat is al geregeld. Op het moment dat sprake is van een slecht functionerende bestuurder kan ook de raad van toezicht van een andere instelling waarin iemand komt, bekijken of men dat moet doen.”

Keijzer was door die boodschap niet gerustgesteld.

“Wij hebben bij Alliade gezien hoe dat in de praktijk werkt. En ik zou dat niet zeggen als wij dit niet veel vaker zouden zien. Dat is de reden waarom ik heb gepleit voor een bestuursverbod.”

Zorgconglomeraat

Het CDA-Kamerlid doelde op de affaire rond het Friese zorgconglomeraat Alliade. Vorig jaar bleek dat directeuren bij dat bedrijf voor miljoenen aan opdrachten hadden gegeven aan ondernemingen waar ze zelf ook directeur van waren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit startten een onderzoek. Ook bij zorgorganisatie Daelzicht in Limburg was sprake van belangenverstrengeling.

Keijzer is volgens persbureau ANP blij dat er nu een Kamermeerderheid is voor het beroepsverbod voor zorgdirecteuren die zich aan dergelijke praktijken hebben beschuldigd. “Het wanbeleid van falende bestuurders heeft grote negatieve gevolgen voor de mensen die afhankelijk zijn van hun goede zorgen.”