Iraaks leger bombardeert voor het eerst IS-doelen in Syrië

Iraakse gevechtsvliegtuigen hebben voor het eerst bombardementen uitgevoerd op doelen van Islamitische Staat in Syrië. Dat heeft de Iraakse premier Haider al-Abadi vrijdag bevestigd, meldt Reuters. De bombardementen waren een vergeldingsactie voor recente bomaanslagen in Bagdad, die door de terreurgroep zijn opgeëist.

Volgens Syrische bronnen werden de aanvallen in samenspraak met Damascus uitgevoerd. Al-Abadi sprak in een verklaring van een “groot succes” voor de “helden in de lucht”:

“We zijn vastbesloten terrorisme dat onze zoons en burgers dood, uit te roeien. Waar dat ook gebeurt. Daarom hebben we opdracht gegeven voor de aanval op IS-doelen in [de plaatsen] Hosaiba en Albu Kamal in Syrië.”

Het hoofdkwartier van IS in Albu Kamal zou volgens de Iraakse regering volledig zijn verwoest door de luchtaanvallen.

Vliegveld Mosul

Donderdag heroverde het Iraakse leger het vliegveld van Mosul op IS. Ook de nabijgelegen militaire Ghozlani-basis, die in juni 2014 door IS werd veroverd, werd ingenomen. Hiermee is opnieuw een belangrijke slag geslagen in de strijd tegen IS. Vorige maand werd Oost-Mosul al heroverd op de terreurgroep. De in West-Mosul gelegen vliegveld en militaire basis kunnen op de lange termijn worden gebruikt als uitvalsbasis en lanceerplatform voor luchtaanvallen op IS.

Tientallen van de circa 650.000 burgers die nog in West-Mosul verblijven gingen op de vlucht richting de Iraakse troepen.