Human Rights Watch geweerd uit Israël

Israel weigert mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch de toegang tot het land omdat die “Palestijnse propaganda” zou verspreiden. Een werkvisum voor een regionale directeur is daarom afgewezen, zo laat de organisatie vrijdag weten.

Human Rights Watch vroeg zes maanden geleden toestemming zodat Omar Shakir, directeur Israël en Palestina, in het land kan werken. In een brief liet het Israëlische ministerie van Binnenlandse Zaken maandag echter weten dat Human Rights Watch “valselijk onder de vlag van een mensenrechtenorganisatie” “politiek bedrijft die vooral de Palestijnse zaak dient”.

Een woordvoerder van het ministerie noemt Human Rights Watch tegenover persbureau Reuters “schaamteloos vijandelijk” en een “anti-Israël-organisatie wiens rapporten slechts dienen om Israël te raken, zonder oog te hebben voor de werkelijkheid”. Er is daarom volgens hem “geen enkele reden” om een visum te verlenen aan iemand die het land wil “beschadigen”:

“We zijn geen masochisten en er is ook geen reden waarom we daartoe zouden overgaan.”

HRW “geschokt”

Shakir zelf reageert in de verklaring tegenover Reuters “geschokt”, “gegeven het feit dat we de afgelopen drie decennia op reguliere basis toegang hadden tot de Israël en de Westelijke Jordaanoever en daarbij in contact stonden met de Israëlische autoriteiten”:

“Ons neerzetten als propagandaverspreiders en valse verdedigers van mensenrechten schaalt Israël gelijk met repressieve staten als Noord-Korea, Iran en Soedan.”

Human Rights Watch is actief in meer dan negentig landen, waaronder verschillende naties in het Midden-Oosten. Onder meer Egypte, Iran en Oezbekistan hebben de organisatie eveneens de toegang tot het land ontzegd.

Israël treedt feller op tegen ngo’s

De ontwikkeling past volgens NRC-correspondent Derk Walters in een ontwikkeling waarbij Israël steeds vaker ngo’s onder vuur neemt. Zo schreef hij eerder over een zaak tegen World Vision, een christelijke hulporganisatie die miljoenen door zou hebben gesluisd naar Hamas:

“Na een intensieve campagne tegen ngo’s van eigen bodem, die bijvoorbeeld tegen de bezetting van Palestijns gebied strijden, treedt Israël nu ook stevig op tegen internationale organisaties. Het land beschouwt de activiteiten van organisaties zoals World Vision als anti-Israëlisch.”

Human Rights Watch publiceerde de afgelopen tijd een aantal rapporten waarin het zich kritisch uitliet over Israël, onder meer ten aanzien van het geweld tegen Palestijnse militanten. De organisatie beschuldigt het land onder meer van oorlogsmisdaden in de Gazastrook.

Oprichter van Human Rights Watch Robert L. Bernstein uitte enkele jaren terug al kritiek op de organisatie omdat die te eenzijdig zou berichten over het Midden-Oosten.

Overigens heeft Human Rights Watch zich ook kritisch uitgelaten over Palestina. Zo beschuldigde het Palestijnse autoriteiten en het militante Hamas van het op arbitraire gronden aanhouden van journalisten en activisten.