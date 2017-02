Gelukkig hebben we Beau nog

Wederom staat de VVD bovenaan in de jaarlijkse Politieke Integriteits-Index van Vrij Nederland. Van de 46 nieuwe affaires met kreukbare politici vorig jaar, gingen er vijftien over VVD’ers. Reden voor het programma Politicologica (NPO 2) om een paar jaar van affaires rond corruptie en belangenverstrengeling op een rij te zetten.

Elke maandag tipt de mediaredactie boeiende programma’s, series en films. Stuur mij NRC Kijktips

Politicologica is een vierdelige reeks over beeldvorming in de politiek. Maar het gaat niet zozeer over beeldvorming, alswel over hoe het werkelijk is. Dus niet de vraag: ‘Hoe komt de VVD aan zijn corrupte imago?’, maar de vraag: ‘waarom zijn VVD’ers vaker corrupt en hoe gaat de partij daar mee om?’

Niet zo goed, zo bleek. Officieel neemt de VVD het probleem zeer serieus, maar als er weer een politicus valt, wuift premier Rutte het weg als ‘een opgeblazen verhaal’. Politiek commentator Kees Boonman (AVRO-TROS) zegt in het programma: „Bij de VVD hebben ze nooit last van het geweten. Ze zijn liberaal in de zin van: doe niet zo moeilijk.”

Een andere reden die VN ook al noemde: de VVD heeft warme banden met het bedrijfsleven. VVD’ers besturen met een ondernemersmentaliteit: dat regelen we wel even. De reden die Rutte zelf noemt – de VVD komt er vaker mee in het nieuws juist omdat de partij zo gebrand is op integriteit – houdt geen stand. Geen van de affaires werd door de VVD zelf aangekaart.

Ondertussen in de campagne: Lodewijk Asscher kijkt ook televisie, en kan snel inhaken. Woensdagavond was de eerste aflevering van Fort Oranje: camping of krottenwijk op SBS 6. De volgende dag stond de PvdA-minister al op de camping in Rijsbergen en beloofde om hem te sluiten. Het lijkt campagne-opportunisme dat Asscher zo snel op de uitzending reageert, maar zijn partijgenoot, eurocommissaris Frans Timmermans, bezwoer donderdag in Jinek dat de minister al langer op deze zaak zat.

De docusoap rond presentator Dennis van der Geest legt een verpauperd trailer park bloot dat je in Nederland niet verwacht: straatarme mensen in vervallen caravans, veel criminaliteit, zoals prostitutie van minderjarigen. Het enige lichtpuntje in de eerste aflevering is dat een zwanger Roemeens meisje van vijftien toch geen prostituee blijkt te zijn. Of iemand prostituee is, bepaalt de politie door te kijken of er geen dekbed op het bed ligt.

Wat zijn er toch veel arme mensen op tv tegenwoordig. Gelukkig is er Beau van Erven Dorens. Na zijn programma The Amsterdam Project, waarin hij daklozen hielp, keert hij in Beaufort (RTL 4) terug bij zijn oude stiel: extreme uitdagingen aangaan.

Dit keer vinden we hem in de woestijn van Jordanië, waar hij een voettocht van vijf dagen met een kameel onderneemt. (Of is het een dromedaris? En waarom gaat hij er niet op zitten? Tegen de regels?) Hij gaat „helemaal kapot”, is de uitputting nabij, en redt zich dan toch. Zijn lijfspreuk luidt: „Ik kan eigenlijk niets, maar ik wil alles proberen”.

Beaufort is minder goed dan zijn avontuur met de zwervers. Dit is conventioneler en saaier, want je ziet alleen hem en zijn kameel. Bovendien is de harde echte wereld altijd boeiender dan zo’n vakantietrip. Er staat niet werkelijk iets op het spel. Als het misgaat, kan hij even bellen met zijn team.

Maar het blijft lekkere tv, mooi gemaakt. En Van Erven Dorens is een aangename tv-persoonlijkheid. Zijn grote kracht is zijn zelfspot. „Wat een eikel ben je, Beau” zegt hij steeds. De conversaties met zijn kameel zijn ook fijn: „We hebben het gehaald, het andere dal, mijn schuimbekkende vriend.”

Mediaredacteur Wilfred Takken verving deze week Hans Beerekamp.