Deense Volkspartij heeft een oogje op een stuk Duitsland

In Duitsland weet men niet goed hoe serieus men het moet nemen, maar de tweede man van de nationalistische Deense Volkspartij wil dat de grens met Duitsland een flink stuk naar het zuiden wordt opgeschoven. Daarmee zouden onder meer de stad Flensburg en het populaire vakantie-eiland Sylt in Deense handen komen.

„De geschiedenis is niet statisch”, zei Søren Espersen woensdag in een interview met de Deense tv-zender dk4. „We zouden natuurlijk graag hebben dat Denemarken doorloopt tot aan de Eider”, de rivier die de Duitse deelstaat Sleeswijk Holstein ongeveer in tweeën deelt. „Dat moet ook het idee zijn van de Deense minderheid” in Sleeswijk Holstein, voegde hij eraan toe.

Met de Deens-Duitse oorlog van 1864 lijfde het Duitse Rijk heel Sleeswijk in, in 1920 kwam Noord-Sleeswijk weer bij Denemarken, het zuiden bleef tot Duitsland horen.

Duitse krant Die Welt bracht in beeld waar de nieuwe grens zou moeten liggen:



Espersen is voorzitter van de buitenlandcommissie in het Deense parlement. Zijn partij, de op één na grootste fractie in het parlement, is gedoogpartner van de minderheidsregering van premier Lars Løkke Rasmussen.

De politieke vertegenwoordiger van de Deense minderheid in Duitsland wees de gedachte van Espersen donderdag scherp van de hand als „populistisch, onrealistisch” en „een gevaarlijk spel met de decennialange vrede over de grens, die we gezamenlijk bereikt hebben na eeuwen van Duits-Deense conflicten”. Ook de Deense minister van Buitenlandse Zaken haastte zich afstand te nemen van het idee. „Dit is zoals bekend niet de politiek van Denemarken.”

Geconfronteerd met de berichten in de Duitse pers over zijn uitspraken, zei Espersen relativerend: „Dat het tot een veldslag met tanks zal komen, dat geloof ik niet, en dat wil ik ook niet”. Hij zei gesproken te hebben met „een twinkeling in de ogen”.

De meeste Duitse media nemen de kwestie met een korreltje zout. „Ook Deense populisten willen aandacht”, schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Maar de Engelstalige site van Deutsche Welle kopt: „Deense demagoog roept tot annexatie van Duitse regio”. En Bild schrijft op de voorpagina: „We geven Sylt niet aan de Denen!”