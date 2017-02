Chinese fotograaf Ren Hang (1987) overleden

De Chinese fotograaf Ren Hang (1987) is overleden. Dat bevestigt fotografiemuseum Foam, waar op dit moment een expositie van de fotograaf te zien is:

“Vandaag heeft ons het verdrietige nieuws bereikt dat Ren Hang op jonge leeftijd is overleden. Het is voor Foam een grote eer om het uitzonderlijke werk van Ren Hang nog tot 12 maart 2017 te tonen in Foam 3h. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de familie en vrienden.”

Met zijn expliciete werk werd Ren Hang gezien als een pionier en een van de belangrijkste figuren in de nieuwe generatie Chinese fotografen. Hij stond wereldwijd bekend om zijn naaktfotografie. In zijn geboorteland China - waar het uiten van dergelijke kunst verboden is - werd hij meerdere malen gearresteerd.

Hoewel zijn naaktfotografie vooral over vrijheid gaat, is zijn werk niet politiek, oordeelde NRC-medewerker Hans den Hartog Jager eerder:

“Hang is vooral bijzonder omdat hij erin slaagt bekende elementen op een onbekende, ongebruikelijke manier te combineren. In die zin staat Hangs werk nog wel degelijk voor vrijheid, maar niet op een sociaal-maatschappelijke manier, maar simpelweg omdat hij, mogelijk door zijn andere achtergrond durft te breken met de esthetiek waaraan wij gewend zijn.”

Hang leed gedurende zijn leven aan depressies. Volgens de Vlaamse krant De Morgen zou hij door zelfdoding om het leven zijn gekomen.