Ajax naar Kopenhagen voor achtste finale Europa League

Ajax speelt in de achtste finales van de Europa League tegen FC Kopenhagen. Dat heeft de loting door voetbalbond UEFA vrijdag uitgewezen. Ajax speelt op donderdag 9 maart eerst uit in Denemarken, om vervolgens een week later op 16 maart in de Arena de terugwedstrijd af te werken.

Ajax kent niet zo’n beste geschiedenis tegen de Deense ploeg. De Amsterdammers speelden vier keer eerder tegen FC Kopenhagen en wisten slechts één van die duels te winnen. In de voorronde van de Champions League in 2006 werd het 0-1 in de Deense hoofdstad. Ajax bereikte desalniettemin niet het eindtoernooi doordat FC Kopenhagen in Amsterdam won met 0-2. In de UEFA Cup werd Ajax in november 2001 eveneens uitgeschakeld door de Deense ploeg en ook toen wist Kopenhagen in de Arena te winnen: 0-1.

Bij FC Kopenhagen spelen verschillende voetballers met een verleden in de Eredivisie. Onder meer oud-Ajacied Nicolai Boilesen en voormalig PSV-er Mathias Jørgensen staan bij de Deense ploeg onder contract.

Winst op Legia Warschau

Ajax versloeg donderdag in de zestiende finales van de Europa League het Poolse Legia Warschau met 1-0, door een treffer van Nick Viergever. Dat was voldoende voor een plek in de volgende ronde nadat de uitwedstrijd vorige week in 0-0 was geëindigd.

De andere Nederlandse ploeg die Europees overwinterde, AZ, werd donderdag roemloos uitgeschakeld door Olympique Lyon, dat thuis won met 7-1. De Fransen hadden in Alkmaar al met 4-1 gezegevierd.

Belgisch onderonsje

België is opvallend genoeg de best vertegenwoordigde natie in de achtste finales van de Europa League. Maar liefst drie Belgische clubs plaatsten zich donderdag voor de volgende ronde. Zeker is dat er in ieder geval één van die clubs zal afvallen. AA Gent en Racing Genk treffen elkaar in de achtste finales in een Belgisch onderonsje. Anderlecht zal uitkomen tegen Apoel Nicosia.

De achtste finales kennen nog een andere opvallende derby. De spelers van Schalke 04 zullen het opnemen tegen het eveneens Duitse Borussia Monchengladbach. Verder treft Olympique Lyon AS Roma in een ander aantrekkelijk affiche.

Alle duels op een rijtje: