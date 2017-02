ADO Den Haag pakt puntje tegen Twente

ADO Den Haag heeft vrijdagavond zijn eerste punt gepakt van 2017. De nummer laatst van de eredivisie speelde met 1-1 gelijk tegen FC Twente. Ruben Schaken zorgde in de twaalfde minuut voor de 1-0. Na een klein half uur spelen maakte Enes Ünal gelijk namens Twente.

Het was het eerste succesje voor de nieuwe trainer Alfons Groenendijk, die ruim twee weken geleden de ontslagen Zeljko Petrovic opvolgde. Hij ziet het gelijkspel als een belangrijke stap op weg naar handhaving, zei Groenendijk tegen persbureau ANP:

“Ik zie dit punt als een bouwsteen. Er moet natuurlijk nog veel meer gebeuren, maar het gaat niet vanzelf. Weinig mensen zullen weten hoe diep deze ploeg heeft gezeten. Eerst moeten het vertrouwen en het plezier terugkeren. Dan kunnen we vanuit een goede organisatie meer naar voren gaan voetballen. Als we dan ook nog iets fitter worden, ben ik er heilig van overtuigd dat we het gaan redden, zelfs zonder nacompetitie.”

En er was meer goed nieuws voor ADO vrijdag, want de KNVB heeft de club weer teruggeplaatst naar ‘categorie 2’. Dat betekent dat de financiële positie van de club ‘voldoende’ is. Eind januari kwam de achterstallige betaling van twee miljoen euro binnen van United Vansen, het bedrijf van de Chinese eigenaar Wang Hui.

ADO Den Haag blijft wel laatste, met nu nog een punt achterstand op Excelsior, Go Ahead Eagles en Sparta die later dit weekend in actie komen. FC Twente blijft zesde.