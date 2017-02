Winst groeit bij Delta Lloyd, daalt bij Volksbank

Delta Lloyd zag de winst vorig jaar groeien naar 231 miljoen, tegen 128 miljoen een jaar eerder. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de verzekeraar donderdag publiceerde. De winst werd voornamelijk gerealiseerd door kostenreducties.

Wel blijft de verzekeraar worstelen met zijn solvabiliteitsratio. Solvabiliteit is in de sector een belangrijke maatstaf voor de capaciteit om klappen op te vangen. Eind 2016 lag de solvabiliteit van Delta Lloyd op 143 procent. Dat is weliswaar hoger dan een jaar eerder, toen slechts 131 procent werd bereikt, maar blijft, zo schrijft Delta Lloyd zelf, ‘aan de onderkant van onze streefwaarden’. Na het tweede kwartaal van 2016 lag de solvabiliteit bovendien nog op 173 procent, wat een flinke daling in het tweede half jaar betekent.

De lage solvabiliteit heeft volgens een toelichting van bestuursvoorzitter Hans van der Noordaa te maken met de “moeilijke omgeving” waarin Delta Lloyd opereert. De sector staat al langer onder druk omdat de markt is verzadigd, de rente extreem laag is en het vertrouwen van consumenten is aangetast door de woekerpolissen. Ook nieuwe richtlijnen van De Nederlandsche Bank (DNB) die onlangs bekend werden, drukken de solvabiliteit van Delta Lloyd.

Eind vorig jaar stemde Delta Lloyd in met een overname door branchegenoot NN Group, het vroegere Nationale Nederlanden. In de toelichting bij de jaarcijfers beveelt bestuursvoorzitter Hans van der Noordaa die overname aan bij de aandeelhouders. De sterke daling van de solvabiliteit is vermoedelijk een deel van de verklaring waarom NN-Group onlangs niet bereid was om haar overnameverbod substantieel te verhogen.

Delta Lloyd heeft verder besloten het slotdividend over 2016 op te schorten, in afwachting van de overname.

Winstdaling bij Volksbank

Donderdag maakt ook de Volksbank, voorheen bekend als SNS, haar jaarcijfers bekend. De bank boekte in 2016 met €329 miljoen een lagere winst dan in 2015. Die daling van 5 procent is volgens de bank mede te wijten aan een eenmalige afboeking van 36 miljoen euro op een oude portefeuille hypotheken. Ook een eenmalige voorziening van €24 miljoen voor een zware reorganisatie drukte de winst. Zonder deze kosten zou de winst volgens de bank wel zijn gestegen.

Wel profiteerde de Volksbank van een daling van het aantal “slechte leningen”, die kampen met een betalingsachterstand. Daarvoor was geld gereserveerd, maar door minder tegenvallers dan verwacht kwam daar 68 miljoen euro vrij.

Vooral het marktaandeel van de bank in nieuw afgesloten hypotheken nam toe, van 4,1 naar 5,7 procent. Bij de Volksbank nam de nieuwe productie met meer dan driekwart toe tot 3,7 miljard euro. Wel daalde het marktaandeel in de totale hypotheekportefeuille licht, met 0,1 procent naar 6,6 procent.