Ruim vier jaar cel voor voormalig IMF-baas Rodrigo Rato

Een Spaanse rechtbank heeft het voormalige hoofd van het Internationaal Monetair Fonds Rodrigo Rato veroordeeld tot viereneenhalf jaar gevangenisstraf voor verduistering. Hij misbruikte een creditcard van de Spaanse bank Bankia voor persoonlijke uitgaven. Rato was daar van 2010 tot aan het faillissement in 2012 directeur.

Ook 64 andere (oud-)medewerkers van Bankia kregen celstraffen opgelegd, variërend van drie maanden tot zes jaar voor Miguel Blesa, de oud-voorzitter van Caja Madrid dat later opging in Bankia.

In oktober 2014 werd bekend dat tientallen bestuurders van Bankia ‘zwarte creditcards’ hadden. Daarmee mee gaven ze maandelijks duizenden euro’s uit aan boodschappen, reisjes en etentjes zonder daar belasting over te betalen.

Rato ontkent alle beschuldigingen, maar volgens de rechtbank “gebruikte hij de kaart in eigen voordeel tegen de geldende code en ten nadele van de bank”, schrijft de Spaanse krant El Mundo.

Panama Papers

Rodrigo de Rato y Figaredo, zoals hij voluit heet, was van 2004 tot 2007 de baas van het IMF. Daarvoor was hij minister van Economische Zaken in Spanje en vicepresident namens de Partido Popular.

Vorig jaar dook zijn naam ook op in de Panama Papers. Hij zou offshore 3,6 miljoen euro bezitten en nog belastingen verschuldigd zijn aan zowel de Spaanse als de Panamese overheid. Rato was bij het IMF de voorganger van de eveneens in opspraak geraakte Dominique Strauss-Kahn.