Onderzoek naar dekolonisatie Indië gaat vier jaar duren

Het onderzoek naar het structurele geweld van Nederlandse militairen tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) gaat vier jaar duren. De regering heeft 4,1 miljoen euro uitgetrokken voor de drie instituten die het onderzoek gaan doen, schrijven ministers Bert Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA), Jeanine Hennis (Defensie, VVD) en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) in een brief aan de Kamer.

In december werd bekend dat Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) het onderzoek gaan uitvoeren. De voorbereidingen zijn daarvoor al begonnen en vanaf 1 september 2017 gaat het onderzoek ook daadwerkelijk van start, zo valt in de Kamerbrief te lezen.

Eerder verzoek afgewezen

Vijf jaar geleden deden het KITLV, NIMH en het NIOD ook al het voorstel voor een dergelijk onderzoek. Het kabinet wees dat toen af, omdat het vond dat daarin geen rol was weggelegd voor de overheid. Na onderzoek van de Nederlands-Zwitserse historicus Rémy Limpach waarin hij stelde dat dat extreem geweld door Nederlandse militairen tegen Indonesiërs wijdverspreid was en ingebed zat in de militaire structuur, werd door het kabinet toch ingestemd met een onderzoek.

Lees ook het interview met Gert Oostindie en zijn boek over de dekolonisatieoorlog in Indonesië: Reizen met een steen in de schoen

In de coalitie was vooral de PvdA voorstander van een nieuw onderzoek. Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA) noemde de oorlog een „zwarte bladzijde uit de geschiedenis”. Voor de VVD was een voorwaarde om in te stemmen dat ook het geweld van de Indonesische strijders wordt belicht, en het onderzoek niet alleen over de Nederlandse kant van de strijd gaat.