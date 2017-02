Lek bij politie treft nu toch campagne

Het lek in zijn persoonsbeveiliging is voor PVV-leider Geert Wilders toch aanleiding om zijn campagnestrategie aan te passen. De PVV heeft voorlopig alle openbare activiteiten opgeschort. Wilders gaat dit weekend niet flyeren in Volendam. Het kabinet maakte donderdagavond in een brief bekend dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding het voor Wilders veilig genoeg acht om campagne te voeren. Wilders is het daar niet mee eens. Daarmee staat hij op een gevoelig dossier – zijn veiligheid – tegenover premier Mark Rutte (VVD).

Wilders zei donderdagavond in het Tweede Kamergebouw dat hij „het zekere voor het onzekere” neemt, omdat hij „via de media” steeds nieuwe informatie moet vernemen over het lek bij de diensten die verantwoordelijk zijn voor zijn beveiliging. Voordat hij weet wat precies naar wie gelekt is, gaat de PVV niet de straat op, zei Wilders.

De PVV-leider benadrukte zelf dat zijn afzegging in Volendam „geen campagne” is, bijvoorbeeld om sympathie van de kiezer te winnen.

De PVV-leider zei donderdagavond opnieuw dat hij het kabinet „nog vertrouwt”. Woensdag twitterde Wilders al dat de zaak door het kabinet „gelukkig serieus wordt opgepakt”. Hij maakte ook geen gebruik van de gelegenheid een (spoed)debat aan te vragen.

Eerder onderzoek naar Faris K.

De PVV besloot de campagneactiviteiten op te schorten, nadat het AD donderdagmiddag had bericht dat al eerder integriteitsonderzoek is gedaan naar agent Faris K. Die agent van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) werd begin deze week gearresteerd. De reden, zo meldde NRC, was dat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie.

Faris K. zat in het team dat belast is met de bewaking van politici en leden van het Koninklijk Huis. In die rol heeft hij onder meer omgevingsscans gemaakt voor Wilders, bijvoorbeeld voor bezoeken zoals dat zaterdag aan Volendam gepland stond.

„Mijn hemel, ook dit wist ik niet. Wat weet ik nog meer niet?” twitterde Wilders donderdagmiddag over de eerdere verdenking. K. werd blijkbaar eerder onderzocht omdat hij verdacht werd van het lekken van politie-informatie. Ook zou zijn broer, Mohammed K., in 2007 ontslagen zijn bij de politie nadat hij informatie over moordonderzoeken had gelekt. Donderdag werd bekend dat Faris K. zijn proces in vrijheid mag afwachten.

Premier Rutte in lastig parket

Het vertrouwen dat Wilders in de premier heeft uitgesproken geeft Rutte voor het moment rust. Hij moet op eieren lopen in deze kwestie. De premier sprak donderdag verschillende keren met Wilders, samen met minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie, VVD). Rutte is als premier verantwoordelijk voor de veiligheid van collega-politicus Wilders, maar Wilders is tegelijkertijd de grootste politieke rivaal van Rutte in de verkiezingscampagne. Maakt de premier één fout – zoals Wilders te laat of verkeerd informeren – dan kan de VVD-leider Rutte daar direct op worden aangevallen door diezelfde Wilders. Voor de VVD is het dan ook cruciaal de zaak zoveel mogelijk buiten de campagne te houden. Rutte komt natuurlijk helemaal in zwaar weer als Wilders iets overkomt.

Andere lijsttrekkers spraken deze week al schande van het lek, maar hielden zich verder op de vlakte. Dat doen ze nog steeds. Er zijn geen signalen dat andere partijen hun campagne aanpassen.

Voor de PVV kunnen de ontwikkelingen tot gevolg hebben dat de daadwerkelijke campagne in de knop wordt gebroken. Wilders ging, in tegenstelling tot andere partijleiders, pas één keer de straat op. Dat was zaterdag in Spijkenisse. Het was er chaotisch en druk. Wilders werd constant omringd door een haag van beveiligers.

Door het schrappen van zijn bezoek aan Volendam bestaat de mogelijkheid dat hij zich deze campagne alleen nog laat zien tijdens twee tv-debatten in de laatste dagen voor de verkiezingen op 15 maart. Hij had nog geen andere ‘straatoptredens’ aangekondigd, maar normaal gesproken gaat Wilders in de laatste weken van de campagne een aantal keer flyeren. Tot die tijd kan de PVV-leider zich laten zien in interviews, die hij zelden geeft. En hij heeft Twitter, tot dusver zijn favoriete campagnemicrofoon. Al was het oorspronkelijk niet zijn plan om alleen via Twitter campagne te voeren.