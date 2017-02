Landen als Harrison Ford, hoe vaak gebeurt dat?

Vliegtuigen zijn een grote hobby van filmster Harrison Ford, maar veel geluk lijkt de inmiddels 74-jarige Star Wars en Indiana Jones-acteur er niet meer mee te hebben. In 2015 maakte Ford al een bizarre noodlanding op een golfbaan in Santa Monica. Afgelopen week kwam hij opnieuw in de problemen.

Bij een poging om zijn Aviat Husky te landen op het vliegveld van Santa Ana pakte Ford per abuis de taxibaan, bedoeld voor vliegverkeer dat al geland is, niet de landingsbaan. Vol verbazing moest de piloot van een geparkeerde Boeing 737 toekijken hoe de eenmotor van Ford vlak boven hem voorbij scheerde. “Is het de bedoeling dat er een passagiersvliegtuig onder me zit?”, zegt Ford op een tape die afgelopen week uitlekte.

Op woensdag dook ook een video van het bizarre incident op. Vanuit verschillende standpunten is te zien hoe het kleine vliegtuigje van Ford maar net de Boeing mist.

Hoe gebruikelijk zijn de problemen van Ford? Landen op de taxibaan “kwam zeker de laatste vijftien jaar in Nederland niet voor”, zegt desgevraagd een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland. Nederland zag verder de afgelopen jaren slechts één incident op de taxibaan: het opstijgen van een toestel van de KLM vanaf de verkeerde baan. Maar dat was ‘s nachts, terwijl het sneeuwde; niet op een klaarlichte zonnige dag in Californië.

Misverstand

“Het was waarschijnlijk een misverstand”, zegt luchtvaartdeskundige Benno Baksteen. “Hij was zo te merken er zelf van overtuigd dat hij op de juiste plek zat. Landen op de taxibaan, dat doe je niet tenzij je in de oprechte overtuiging verkeert dat je goed zit.” Taxibanen en landingsbanen hebben over het algemeen zeer verschillende markeringen, maar soms kan dat bij kleinere vliegvelden onduidelijk zijn. “Het kan dan zijn dat je in de war raakt. En als je al begonnen bent met landen op de verkeerde baan, dan gebeurt dat gewoon. Er is weinig dat de luchtverkeersleiding dan kan doen.”

Ook Baksteen, een voormalig KLM-piloot, kan zich nauwelijks meer herinneren dat hij ooit een soortgelijk incident heeft meegemaakt. Op één na. “In Casablanca moest er een tijd op de taxibaan geland worden omdat er onderhoud werd gepleegd aan de landingsbaan. De eerste dag ná dat onderhoud landde iemand die er al vaker was geweest per ongeluk op de taxibaan. Die baan was daar ook sterk genoeg voor.”

De piloot van de Boeing was in ieder geval verschrikkelijk verrast door het incident, blijkt uit audio van de luchtverkeersleiding: