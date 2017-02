Een week met storm en watersnood in Californië

In Californië kan het dweilen beginnen na een stormachtige week met fikse overstromingen. Afgelopen weekend kreeg het zuiden na een lange periode van droogte te maken met zwaarste storm in vijf jaar. Later in de week werd in het noorden het gebied rond Silicon Valley getroffen door zware regenval en watersnood. Hele wijken staan onder een laag modderig water.