Boosheid, chaos en veel verwarring bij autoriteiten

Chaos, boosheid en vooral veel verwarring in het opsporingsapparaat. De arrestatie maandag en vervolgens al na drie dagen weer de vrijlating van de politieagent Faris K. – verdacht van het lekken van vertrouwelijke politie-informatie aan een Marokkaans-Nederlandse criminele groepering – heeft de verhoudingen binnen de politie en rechterlijke macht op scherp gezet.

Dinsdagavond werd via een artikel in NRC bekend dat een dag eerder een Marokkaans-Nederlandse politieagent was opgepakt en buiten functie gesteld. De agent was in de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) – die onder meer Geert Wilders beveiligt – belast met het maken van zogeheten ‘omgevingsscans’. Hij verkende het gevaar voor Wilders.

Bij de politie was men zeer verontrust over het nieuwe corruptieschandaal in eigen kring. De politie is druk doende om te onderzoeken welke informatie de agent – die toegang had tot vele databanken met geheime opsporingsinformatie – de laatste tijd heeft opgevraagd. En, nog belangrijker, wat hij eventueel aan criminele trawanten heeft doorgegeven. Er bestaat de vrees dat hij ook informatie over de beveiliging van Wilders en zijn schuilplaats heeft gedeeld met misdadigers.

Rot geschrokken

„Afschuwelijk dat dit gebeurd is”, zei korpschef Erik Akerboom woensdag. „Voor zover nu bekend”, zei hij, was de veiligheid van Geert Wilders niet in gevaar geweest. Akerboom was zich rot geschrokken, zo is in zijn omgeving te vernemen. De politietop en ook de top van het Openbaar Ministerie was niet of nauwelijks op de hoogte van de omvang en risico’s van de jongste corruptieaffaire. Naar verluidt is door de Dienst Landelijke Eenheid, waar de DBB onder valt, een persbericht over de zaak zo versimpeld dat niemand doorhad hoe explosief de affaire is.

In een kort persbulletin dat de politie maandag op de eigen website plaatste stond slechts dat „een politiemedewerker” was opgepakt en buiten functie gesteld omdat hij „in de privésfeer vertrouwelijke informatie had gedeeld”. Niet echt iets aan de hand, was de boodschap. Donderdagmiddag werd bekend dat twee topfunctionarissen van de dienst Landelijke Eenheid opeens iets anders gaan doen. Ze krijgen een nieuwe portefeuille. Het lijkt op een sanctie wegens falen. Maar de woordvoerster van de politie spreekt van toeval. „Dit besluit zat er al langer aan te komen.”

Onrust Twee chefs overgeplaatst Theo van der Plas en Michel Baeten krijgen een andere functie binnen de politie. De twee zijn chef Operatiën bij de Landelijke Eenheid. Daaronder valt onder meer ook de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). De timing van de bekendmaking van het vertrek zou geen verband houden met het lek bij de dienst die onder andere Geert Wilders beveiligt. Onrust bij de DBB leidde in november tot het terugtreden van het diensthoofd.

Geert Wilders, die dinsdagavond via de media vernam over het lek in zijn beveiligingsdienst, eist nu „alle feiten met betrekking tot het onderzoek”. Het op tafel leggen van al die gegevens kan een pijnlijke onderneming worden voor het opsporingsapparaat. Donderdag besloot de Haagse rechter-commissaris dat Faris K. niet langer in voorarrest hoeft te verblijven. Volgens advocaat Peter Plasman worden Faris twee dingen verweten: witwassen van crimineel geld en schending van het ambtsgeheim. „Voor witwassen was niet voldoende bewijs”, zegt Plasman. Volgens de rechtbank blijven de verdenkingen van schending van het ambtsgeheim tegenover een paar personen wel bestaan maar zijn „er geen gronden om de verdachte nog langer op te sluiten”. Hij mag het corruptieonderzoek en het proces verder in vrijheid afwachten. Of er in het dossier ook iets staat over het lekken van informatie over Wilders wil Plasman niet zeggen. Zijn cliënt is meteen op vrije voeten gesteld.

Bij het Haagse OM zijn ze zeer ontstemd door het besluit van de rechter-commissaris. „De rechtbank heeft wat uit te leggen”, zegt een woordvoerster. Het OM zegt dat de „gronden voldoende zwaar” waren om K. gevangen te houden.

Het onderzoek vereist volgens het OM ook dat hij vast blijft zitten. Justitie overweegt nu in hoger beroep te gaan, maar de vraag is nu of dit nog zin heeft. „Een verdachte die op vrije voeten is, kan het onderzoek verstoren.”

Flutdossier bij rechter-commissaris

In opsporingskringen valt te vernemen dat de verdenkingen tegen Faris K. in „een flutdossier” waren vastgelegd en dat daardoor de rechter-commissaris ook niet echt iets anders kon dan besluiten de verdachte naar huis sturen. Donderdagmiddag kwamen via het Algemeen Dagblad en De Telegraaf wel nieuwe verontrustende feiten naar buiten over de verdachte. Faris is eerder, toen hij nog bij de politie in Utrecht werkte, onderzocht wegens het lekken van informatie, zegt zijn broer Mohammed. Hij denkt trouwens niet dat Faris nu belangrijke info heeft verstrekt aan de onderwereld. Hooguit „futiliteiten”. Broer Mohammed werkte volgens het AD ook bij de politie. In 2007 zou hij zijn ontslagen omdat hij ook vertrouwelijke strafrechtelijke informatie zou hebben gelekt.

Geert Wilders zelf is er niet langer gerust op dat de politie en het OM nu de zaakjes rond zijn beveiliging op orde hebben. „Mijn hemel, ook dit wist ik niet. Wat weet ik nog meer niet?” schreef hij donderdagmiddag op Twitter na de laatste onthullingen over Faris en Mohammed. Hij wil eerst volledige duidelijkheid over wat er is gelekt voordat hij weer naar buiten gaat. Het is de vraag of politie en justitie hem die ooit nog zullen kunnen bieden.