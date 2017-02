Ajax wint nipt van Legia Warschau: 1-0

Ajax heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. Een doelpunt vlak na rust van Nick Viergever was genoeg om Legia Warschau uit te schakelen: 1-0, na een 0-0 in Warschau vorige week. AZ speelt vanavond nog tegen Olympique Lyon uit, maar moet 4-1 achterstand goed maken.

De avond begon met een lichtshow in de Amsterdam Arena die de wedstrijd kunstmatig allure gaf. Hoogtepunten van dit seizoen in een flitsend tempo onder opzwepende muziek, gevolgd door muziekclips van de familie Hazes. Veel pomp and circumstance, terwijl: de zestiende finale Europa League, waar hebben we het over? Anderzijds zo heel veel grotere wedstrijden spelen Nederlandse clubs nou ook weer niet dezer jaren. Knockoutfase Europa League, daar moet het gebeuren.

Het inglijdende voetje van Jairo Riedewald bracht redding toen, vijf minuten voor rust, Legia met weinig moeite de hoge verdedigingslijn van Ajax kraakte met drie passes. Keeper Andre Onana was eerder al alert bij niet de eerste gevaarlijk diepe bal van de Poolse counterploeg. Precies wat Bosz verwacht van zijn doelman: hij moet een vrije verdediger zijn, heersend in de onmetelijke ruimtes achter het centrale duo. In de timing toont de Kameroense keeper zich meester.

Maar het is voor een ieder die Ajax liefheeft lastig genieten van de waaghalstactiek op zo’n avond, wanneer het de return betreft in een knockoutfase en eventueel uitdoelpunt goedgemaakt moet worden met minimaal twee goals van Ajax. De prestaties van Ajax en AZ zijn al niet meer cruciaal voor de coëfficiëntenranglijst, immers: directe plaatsing voor de Champions League voor de Nederlandse kampioen is al onbereikbaar geworden per 2018.

Dat er in ieder geval nog één Nederlandse club bij de laatste zestien in de Europa League zit is, ja, schraal maar waar. Ajax doet wat het moet doen, wat het aan de stand verplicht is. Bosz zei deze week dat de Europa League te winnen is, en zo hoort dat. “Ik zeg niet dat de kans groot is.” Eveneens waar.

Bosz had uit de opstelling van Legia al gedestilleerd dat ‘ze’ op de vlugge counters zouden gokken, en stoer zei hij dat dat voor de spelopvatting voor Ajax “niks” zou betekenen. Als te doen gebruikelijk moest het drukzetten op vijandelijke helft ervoor zorgen dat de pass bij Legia van achteruit niet zou komen, of dan tenminste niet zuiver zou zijn.

Dat lukte, in de eerste helft, onvoldoende. Ajax was natuurlijk wel sterker, op papier en in de praktijk. Gevaarlijk ook met een schot van Hakim Ziyech op de paal. Maar het ingegraven Poolse collectief gaf niet veel weg. Noeste verdedigers als Michel Pazdan en Adam Hlousek, kaal dus onverschrokken, gaven de vlugge voetjes van Ajax geen rust, geen tijd. Nu en dan een overtreding, maar geen moment werd het schofterig.

Na rust was de eerste vlotlopende aanval direct prijs. Riedewald die indribbelde van achteruit, daarna ging het over rechts via Bertrand Traoré, de voetbeweging van Ziyech, het overzicht van Davy Klaassen, de technisch knappe inzet van Amin Younes. De rebound was een prooi voor de mee opgekomen linksback Nick Viergever, wiens dwingende optreden in zijn tweede voetballeven bij Ajax zomaar eens tot een uitverkiezing voor Oranje zou kunnen leiden. Hij werd, toen de stijd gestreden was, uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

Legia Warschau werd in het vervolg bij tijd en wijle uiteengespeeld, maar Ajax kon niet veel verrichten in de fuik waarin de ploeg vastliep. Spits Kasper Dolberg had nog een knappe voetbeweging waarmee hij zich tot in een moeilijke hoek voor het doel werkte, maar zijn schot werd gepareerd. Het draaide aardig al met al, met Traoré op rechts in beduidend betere vorm dan welke hij tot dusver liet zien sinds zijn terugkeer van de Afrika Cup eerder deze maand.

Toch: de vrees bleef voor de tegengoal was voelbaar. Logisch ook. Onana moest een kwartier voor tijd nog eens naar de hoek, bij doelpoging waarbij Riedewald er niet bijster goed uitzag. Ook Valeri Qazaisjvili, oud-Vitesse, mocht vuren, zij het recht in de rustige handen van de Ajax-doelman. In de counter kwam Ajax dichtbij de bevrijdende 2-0, maar Younes haalde met een stroperige pass de snelheid uit een drie tegen twee situatie. Het bleef zo bij een gekruld schot van Traoré. Schöne bracht met een half volley, net naast, het publiek nog in vervoering, maar het billenknijpen duurde tot aan het eindsignaal.

De speelse poort van Ziyech tien minuten voor tijd kwam hem te staan op een open doekje van de supporters. Minuten later viel hem de hoon ten deel toen hij een enorme kans – vijf Ajacieden tegen één Poolse verdediger - om zeep hielp met een hopeloos slap schot. Lachwekkend, als het niet zo nagelbijtend spannend nog was op dat moment. Het is allemaal gauw vergeten, waarschijnlijk. Ajax bekert door.