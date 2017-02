Advies: risicohond euthanaseren na ernstig bijtincident

Honden met een hoog risico op bijtincidenten moeten verplicht geëuthanaseerd worden als ze daadwerkelijk een mens of een andere hond bijten, met ernstige verwondingen of dood tot gevolg. Dat staat in een advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) aan staatssecretaris Van Dam (PvdA) van Economische Zaken. Andere mogelijke maatregelen zijn het verplicht kort aanlijnen van zogeheten Hoog Risico-honden en het muilkorven in losloopgebieden.

Van Dam vroeg om een hernieuwde zienswijze van de RDA om met dergelijke honden om te gaan, vanwege een toename van het aantal bijtincidenten van honden. Hoeveel incidenten er precies zijn, is onbekend. Er is geen landelijke registratie. De Hondenbescherming en Dierenbescherming signaleren echter wel dat het er steeds meer worden. Een landelijke registratie behoort tot de adviezen van de RDA in de zienswijze Hondenbeten aan de kaak gesteld.

In januari raakte een man in Wernhout zwaargewond nadat twee van zijn eigen vechthonden hem aanvielen. Zijn vrouw kon erger voorkomen door beide honden dood te schieten. Afgelopen zomer waren er in 24 uur twee incidenten met pitbulls. Op een dorpsfeest in Santpoort werden drie mensen aangevallen, waarna een agent de hond doodschoot, eerder werd een zesjarig meisje in Amsterdam in haar gezicht gebeten. Daarbij raakte ze zwaargewond.

Lijst met risicohonden

Tot 2008 gold de Regeling Agressieve Dieren. Bepaalde types honden mochten niet gefokt of verkocht worden in Nederland. Die werd afgeschaft toen er geen verband werd aangetoond tussen de regeling en het aantal bijtincidenten. Vechthonden zijn sindsdien weer voor iedereen verkrijgbaar.

De RDA adviseert om experts een lijst van Hoog Risico-honden op te laten stellen. De Hondenbescherming heeft al een lijst met Hoog Risico-honden. Daar staan onder meer de rottweiler, Amerikaanse pitbullterriër, mastiff en dobermann op. Die lijst wil de RDA als basis gebruiken voor een nog op te stellen definitieve lijst. Daar moeten ook kruisingen en lookalikes van Hoog Risico-honden op staan.

Sommige gemeentes hebben zelf al richtlijnen hoe om te gaan met bijtincidenten. Zij worden geadviseerd kennis uit te wisselen met andere gemeentes. Ook stelt de RDA enkele maatregelen voor tegen de houders van Hoog Risico-honden. Te denken valt aan eigenaars te verbieden nog langer dergelijke honden te houden als zij twee keer bij een bijtincident betrokken zijn.