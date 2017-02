Zestal opgepakt in verband met vondst 1.100 kilo heroïne

De politie heeft dinsdag zes personen gearresteerd voor hun betrokkenheid bij een internationaal transport van ruim 1.100 kilo heroïne. Het transport kwam uit Iran en werd maandag onderschept in de haven van Antwerpen. Volgens de politie gaat het om een recordvangst voor België.

Maandag werd in de haven van Antwerpen bij de doorzoeking van een container in twee bakmachines een partij heroïne van 1.131,7 kilo aangetroffen, met een groothandelswaarde van ongeveer 17 miljoen euro en een uiteindelijke straatwaarde van zo’n 68 miljoen euro. De container was van een schip gelost dat uit Iran afkomstig was. De heroïne werd in beslag genomen, maar in verband met de zoektocht naar de daders liet de politie het transport van de bakmachines gewoon plaatsvinden. Deze werden vervolgens door een vervoersbedrijf opgehaald en overgebracht naar een loods in de plaats Heijen in de provincie Limburg, terwijl de politie het transport volgde.

Arrestaties

Dinsdag werden in de loods vervolgens twee mannen, van 39 en 41 jaar oud, uit Amsterdam aangehouden. Zij waren op het moment van de inval bezig met het openen van de bakmachines, waarin zij dachten de heroïne aan te treffen. Een 57-jarige persoon uit Sittard had het pand kort daarvoor verlaten, maar kon op de snelweg alsnog worden aangehouden.

In Rotterdam werden vervolgens nog eens drie personen aangehouden, bij het bedrijf dat de container naar Heijen had overgebracht. Het gaat om de 28-jarige chauffeur, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, en twee 34-jarige mannen uit Rotterdam en Amersfoort.

Recordvangst

De drugsvangst was een gezamenlijke inspanning van de Landelijke Recherche met de Antwerpse politie en douane. Volgens de politie betekent de vangst een record voor de Belgische politie. In Nederland werd al eens een partij van 1.200 kilo in beslag genomen.