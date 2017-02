Hof Zuid-Afrika noemt vertrek uit Strafhof ongrondwettelijk

De regering van Zuid-Afrika had de toestemming van het parlement moeten vragen voordat zij het proces tot uittreding uit het Internationaal Strafhof (ICC) in gang zette. Omdat de regering dit niet heeft gedaan is de beslissing om uit het ICC te stappen ongrondwettelijk. Zo luidt de uitspraak van de Hoge Raad van Zuid-Afrika op woensdag. De regering moet het verzoek tot uittreding nu intrekken, melden Zuid-Afrikaanse media.

De zaak werd aangespannen door de Zuid-Afrikaanse oppositiepartij Democratische Alliantie (DA). De rechter is meegegaan in hun argument dat de regering eerst aan het parlement toestemming had moeten vragen voordat het verzoek tot uittreding werd ingediend.

Zuid-Afrika diende het verzoek in oktober 2016 in, kort nadat president Jacob Zuma had geweigerd om de Soedanese president Omar Al Bashir op te pakken. Het Strafhof had een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Al Bashir wegens genocide in Darfur. Een lager hof sommeerde de overheid om Al Bashir toch op te pakken, maar dat weigerde Zuma.

De regering van Zuma is van mening dat Afrikaanse landen door het ICC worden achtergesteld. Het ICC zou zich veel te veel richten op Afrikaanse landen. Het is een sentiment dat in meer Afrikaanse landen speelt. Daarom besloot ook Burundi om zich terug te trekken uit het Strafhof. Vervolgens gaf ook Gambia aan geen interesse meer te hebben in deelname aan het Strafhof, maar na de aanstelling van de nieuwe president Adama Barrow werd die beslissing weer ingetrokken. Een groot aantal (kleinere) Afrikaanse landen steunt het Strafhof.