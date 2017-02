Unilever houdt strategie tegen het licht

Unilever gaat zijn strategie ‘grondig herzien’ naar aanleiding van de mislukte overnamepoging door branchegenoot Kraft Heinz. Het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern wil dat zijn aandeelhouders straks ‘sneller delen in de waarde van de onderneming’, maakte Unilever woensdag bekend in een tweeregelig persbericht. Begin april wordt duidelijk welke maatregelen daarbij horen.

In afwachting hiervan reageerden beleggers direct positief: de beurskoers van Unilever steeg met 4 procent.

De mededeling laat zien dat de bedrijfstop onder leiding van Paul Polman ernstig is geschrokken van de toenadering door Kraft Heinz, wellicht zelfs bang is om de steun van aandeelhouders te verliezen. Niet zonder reden. Na een ultrakorte overnameworsteling met zijn belager stapte Unilever zondag als overwinnaar uit de ring. Maar het feit dat de Amerikanen het aandurfden hun veel grotere branchegenoot uit te dagen, heeft de zwakte van Unilever blootgelegd.

Blijkbaar zien Kraft Heinz-eigenaren 3G en Warren Buffetts Berkshire Hathaway genoeg mogelijkheden om de winstmarges snel op te schroeven bij Unilever, dat aanzienlijk minder winstgevend is dan de Amerikaanse ketchupmaker. Afgaande op de staat van dienst van de beide investeerders dachten zij aan forse kostenbesparingen en eventueel het opknippen van het concern.

Het is te verwachten dat Unilever straks een milde variant van deze maatregelen aankondigt. Het concern zal de uitgaven scherp tegen het licht houden en wellicht de tak die margarine maakt van de hand doen – die staat al langer min of meer te koop. Ook kan het bedrijf besluiten het dividend te verhogen of eigen aandelen in te kopen om beleggers te plezieren.



Dat betekent dat Polman concessies moet doen aan zijn overtuiging dat vooral de lange termijn telt. Unilever, dat wereldwijd geldt als toonbeeld van duurzaamheid, wil traditioneel niet riskeren dat een snelle verbetering van de winstmarges leidt tot een daling van de omzet in de toekomst. Daarom investeert het veel in merken en personeel, zijn de kosten relatief hoog en blijven de marges achter bij die van een saneringsmachine als Kraft Heinz.



De kortetermijnstrategie van de Amerikanen zal Unilever niet gauw overnemen. Maar het concern schuift waarschijnlijk wel een stukje op in die richting. Want Polman moet zijn aandeelhouders tegemoet komen. Die zijn niet alleen getuige geweest van de kwetsbaarheid van Unilever, maar hebben ook het aantrekkelijke vooruitzicht van een biedingsstrijd aan hun neus voorbij zien gaan.