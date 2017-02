Trump onder vuur om antisemitisme

„De antisemitische dreigingen die onze joodse gemeenschap en gemeenschapscentra bedreigen zijn verschrikkelijk, en pijnlijk en een droevige verwijzing naar het vele werk dat gedaan moet worden om haat, vooroordelen en kwaad uit te roeien.”

Zo reageerde president Donald Trump dinsdag na een nieuwe reeks antisemitische incidenten in de VS. Trump sprak na een rondleiding door het afgelopen najaar geopende National Museum of African-American History in Washington.

Synagogen en joodse centra in de VS zijn extra op hun hoede na dreig-telefoontjes naar elf van deze centra op maandag. De FBI onderzoekt een eerdere golf bedreigingen in januari, toen in een paar dagen tijd 53 synagogen en joodse centra werden gedreigd met aanslagen of beklad met hakenkruisen, sommige herhaaldelijk. Op een joods kerkhof bij St. Louis werden afgelopen weekend meer dan tweehonderd graven geschonden.

Trumps dochter Ivanka, die zich in 2009 tot het jodendom bekeerde toen zij met Jared Kushner trouwde, twitterde: „Amerika is een land dat gebouwd is op het principe van religieuze tolerantie. We moeten onze gebedshuizen en religieuze centra beschermen.”

De uitspraken van de Trumps kwamen na weken waarin joodse groeperingen de president verweten dat hij zich onvoldoende uitsprak tegen antisemitisme. Het in New York gevestigde Anne Frank Center for Mutual Respect veroordeelde Trumps uitlatingen dinsdag scherp als onvoldoende. In een verklaring noemde directeur Steven Goldstein Trumps woorden onder meer een „pleister op de kanker van antisemitisme die woekert in zijn eigen regering”.

Trumps kleinkinderen zijn joods, net als een aantal leden van zijn regering. Maar zijn strateeg Steve Bannon leidde eerder de website Breitbart, die wit nationalisme uitvent.

De regering-Trump wekte in januari opschudding omdat zij op National Holocaust Remembrance Day alleen sprak van ‘slachtoffers, overlevenden en helden’ en de joden niet noemde.

In zijn persconferentie van vorige week donderdag snoerde Trump een orthodox-joodse verslaggever die naar antisemitisme vroeg bot de mond, waarna hij zei: „Ik ben de minst antisemitische, de minst racistische persoon die u ooit gezien heeft.”

Vorige week bleek uit de jaarrapportage van het Southern Poverty Law Centre, dat racisme onderzoekt, dat agressie jegens andersgelovigen in de VS sterk is toegenomen sinds de opkomst van Trump. Uit het rapport blijkt dat het aantal haatgroeperingen groeide van 892 in 2015 naar 917 vorig jaar, al is het niet zo hoog als in piekjaar 2011. Het centrum registreert tastbare incidenten, geen op internet gespuide haat.

In de maand na Trumps overwinning op 8 november 2016, documenteerde de organisatie 33 gevallen van antisemitisme, zoals hakenkruizen of antisemitische folders.

Overigens steeg vooral het aantal antimoslimgroeperingen vorig jaar sterk. Het Centrum legt de oorzaak bij de campagne van de president, die extreem-rechts zou hebben „geëlektrificeerd”. Gevraagd naar haatincidenten tegen moslims begon Trumps perswoordvoerder Sean Spicer dinsdag over islamitisch terrorisme.

Na afloop van zijn rondleiding door het museum sprak Trump van „een belangrijke herinnering aan de reden dat we vooroordelen, intolerantie en haat moeten bestrijden, in al hun lelijkheid.”