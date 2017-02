Overleg tussen Rutte en Wilders over lek bij beveiliging

Premier Mark Rutte en minister Stef Blok van Veiligheid hebben woensdagochtend met PVV-leider Geert Wilders gesproken over het lek bij beveiligingsdienst DBB. Wat er tijdens het overleg is besproken, wilde Rutte na afloop niet toelichten. “Ik zeg niks over dit soort gesprekken”, zei Rutte volgens persbureau ANP.

Wilders zelf noemde het dinsdagnacht al “onacceptabel” dat er een lek is bij de zogeheten Dienst Bewaken en Beveiligen, die onder meer is belast met de bewaking van Geert Wilders en leden van het Koninklijk Huis. “Als ik de Dienst (DBB) die mij moet beveiligen niet meer blind kan vertrouwen, kan ik niet meer functioneren”, twitterde hij.

Wilders reageerde daarmee op een bericht van NRC, dat het lek dinsdagavond aan het licht bracht. Volgens hooggeplaatste functionarissen bij de politie zou ervaren politieagent van Marokkaanse afkomst vertrouwelijke politie-informatie hebben gelekt aan leden van een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie die zich schuldig maakte aan heling en het witwassen van crimineel geld.

Volgens de functionarissen was de bewuste agent belast met het maken van ‘omgevingsscans’: het verkennen van plekken waar bedreigde en bewaakte personen op bezoek komen. “Door het verspreiden van geheime politie-informatie van de beveiligingseenheid bestaat het risico dat kwetsbare en bedreigde personen gevaar lopen”, schreef NRC-redacteur Marcel Haenen dinsdag.

Ook bij de DBB is met “ontsteltenis” gereageerd op het nieuws over het lek. “Dit is daar als een mokerslag aangekomen”, zei voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond daarover tegen ANP. Volgens Struijs is de DBB een organisatie waar heel hard gewerkt wordt om het koninklijk huis en bedreigde politici te beveiligen:

“Er was tot voor kort nog sprake van overbelasting. Ze hebben op dat gebied een slag gemaakt. En dan nu dit.”

Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) noemde het lek op Twitter woensdag “zeer ernstig”. “Weer een knauw in het veiligheidsgevoel”, schreef ze. “Opheldering beslist noodzakelijk.”