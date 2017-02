Niemand in Den Haag wil munt slaan uit pijnlijk lek

Zelden was Geert Wilders zo complimenteus over dit kabinet als woensdagmiddag. Zijn veiligheid, zo schreef de PVV-leider op Twitter, is een „serieuze zaak en wordt gelukkig ook serieus door [het] kabinet opgepakt.”

Wilders reageerde op het nieuws over de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). Dinsdagavond onthulde NRC dat een maandag gearresteerde agent van de DBB ervan wordt verdacht vertrouwelijke politie-informatie te hebben gelekt naar een Nederlands-Marokkaanse criminele groep. De agent beschikte over informatie over de beveiliging van Wilders. Aanvankelijk reageerde Wilders nog wel fel op het NRC-artikel. „Als ik de Dienst (DBB) die mij moet beveiligen niet meer blind kan vertrouwen kan ik niet meer functioneren. Dit is onacceptabel”, twitterde hij midden in de nacht.

Politieke munt

Zijn serene reactie later op dag laat één ding zien: niemand in Den Haag wil politieke munt slaan uit de kwestie, ook al is het drie weken voor de verkiezingsdag. Premier Mark Rutte en minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie, VVD) brachten woensdagochtend een bezoek aan Wilders in diens werkvertrek in de Tweede Kamer. Dat gesprek verliep naar tevredenheid van Wilders, zo kun je opmaken uit zijn tweet.

Geert Wilders: Ik reageer niet op kwestie inzake mijn veiligheid en de actualiteit. Is serieuze zaak en wordt gelukkig ook serieus door kabinet opgepakt. 22 februari 2017

De andere fractievoorzitters spraken collectief schande van het lek. Ze willen tekst en uitleg van het kabinet over het functioneren van de DBB. Onbekend is of de commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bijeen is geweest. In deze commissie informeert het kabinet de fractieleiders vertrouwelijk over het werk van de inlichtingendiensten, vandaar de bijnaam ‘commissie stiekem’.

Geen van de betrokkenen heeft baat bij gepolariseer over Wilders’ veiligheid. Voor het kabinet is het een kwetsbare situatie: het is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn grootste criticus. De andere lijsttrekkers vinden het vreselijk dat een collega-politicus al twaalfenhalf jaar geen privé-leven meer heeft, maar ze willen hem niet tot martelaar maken.

Wilders zelf is de enige voor wie er mogelijk politieke kansen zijn. Maar ook hij vindt zijn eigen veiligheid waarschijnlijk belangrijker dan het behalen van politiek gewin. De radiostilte past ook in een afspraak aan het Binnenhof: hoe groot de politieke meningsverschillen ook zijn, praten over bedreigingen en beveiliging is taboe.

Kwaadwillende personen

Politici wordt geadviseerd er zo min mogelijk over te zeggen. Anders wordt het onderzoek bemoeilijkt en kunnen kwaadwillende personen op verkeerde gedachten komen.

Soms treden politici wel naar buiten over hun veiligheid. D66-leider Alexander Pechtold getuigde recent in een rechtszaak tegen een Groninger die hem op sociale media met de dood had bedreigd. Oud-GroenLinks-leider Femke Halsema schreef in haar memoires over een ontmoeting met een van haar bedreigers. Toch ging dat niet over persoonsbeveiliging - en het was altijd achteraf.

Zeer ongebruikelijk was dan ook wat in november vorig jaar gebeurde: de partij Denk stond op eigen initiatief de pers te woord over de beveiliging van (toen nog) kandidaat-Kamerlid Sylvana Simons. Dat was voor haar de aanleiding om de partij te verlaten, zei Simons later: „Denk vierde die media-aandacht.”

Ook Wilders doet weinig specifieke mededelingen over zijn persoonlijke situatie. In zijn boek Kies voor vrijheid (2005) schreef hij wel gedetailleerd over de eerste maanden van zijn beveiliging, toen hij op diverse geheime locaties woonde, waaronder Kamp Zeist. Maar over zijn huidige leven in een safehouse heeft hij nooit iets losgelaten.

De politieke afhandeling van deze zaak zal vermoedelijk plaatsvinden in de beslotenheid van de achterkamer. Tenzij een van de politieke hoofdrolspelers een aanleiding vindt om alsnog naar buiten te treden.