KLM kreeg minder steun dan Schiphol meldde

Schiphol heeft staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu, PvdA) onvolledig geïnformeerd over de positie van KLM op Schiphol. Op basis van die cijfers heeft Dijksma daarop de Tweede Kamer onvolledig geïnformeerd. Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen ontvingen de laatste tien jaar meer steun dan Schiphol meldt. KLM ontving juist minder dan gemeld.

Dat blijkt uit cijfers over het Airline Reward Programme van Schiphol, in bezit van NRC. Met dat programma worden luchtvaartmaatschappijen financieel ondersteund om nieuwe routes te openen vanaf Schiphol. De bijdrage is een marketingvergoeding voor de beginfase en geldt maximaal twee jaar. Zo wil Schiphol het wereldwijde netwerk en daarmee de concurrentiepositie verbeteren.

In een Kamerbrief van 16 februari schrijft Dijksma dat Schiphol de laatste vijf jaar (2012 tot en met 2016) 21,9 miljoen euro heeft uitgekeerd aan 23 maatschappijen die een nieuwe route hebben geopend. Dat kan gaan om een nieuwe route voor Schiphol of een nieuwe route voor de maatschappij. Voor elke vertrekkende passagier op een lange vlucht ontvangt de maatschappij 7,50 euro.

Van het sinds 2012 uitgekeerde bedrag ging 81 procent naar KLM en ruim twintig partnermaatschappijen van KLM, schrijft Dijksma op gezag van Schiphol. De bedragen per maatschappij zijn „commercieel vertrouwelijke informatie”.

Het Airline Reward Programme bestaat sinds 2007. Dijksma noemt wel het bedrag dat vanaf het begin is uitgekeerd – 42,8 miljoen euro – maar niet welk deel naar KLM ging. Dijksma ontleent de cijfers aan een brief van Schiphol-directeur Jos Nijhuis van 1 februari. Dijksma had Nijhuis in januari om de cijfers gevraagd.

Heel ander beeld

Cijfers over de hele looptijd van het beloningsprogramma geven een heel ander beeld dan die van de laatste vijf jaar. In de periode 2007 tot en met 2016 ontving KLM 27,4 procent van het totaal uitgekeerde bedrag. Met KLM-partners erbij gaat het om 40 procent, de helft van wat Schiphol noemt voor de laatste vijf jaar.

KLM ontving in tien jaar tijd 11,9 miljoen euro van de 42,8 miljoen die werd uitgekeerd. KLM zorgde in die periode echter voor 28 procent van de nieuwe bestemmingen, terwijl alle maatschappijen samen zorgden voor een toename van 6 procent. KLM ontving dus veel minder geld dan waar de maatschappij recht op had. Buitenlandse maatschappijen ontvingen meer dan de helft van de beloningen.

In een reactie zegt Schiphol dat de selectie van de laatste vijf jaar voortkomt uit het verzoek van het ministerie. Daarom is alleen voor de laatste periode een analyse gemaakt.

De cijfers sluiten aan op kritiek van KLM-topman Pieter Elbers, die Schiphol verwijt te veel maatschappijen naar Schiphol te lokken. In recente interviews verwijt hij Schiphol het huidige capaciteitsprobleem zelf te hebben veroorzaakt. Volgens Elbers is Schiphol te veel gericht op volumegroei, zonder te letten op de waarde van nieuwe routes voor het netwerk.

Volgens afspraken met omwonenden moet Schiphol de groei beperken tot vluchten die de functie van Schiphol als mondiaal knooppunt (‘mainport’) versterken. Dat zijn vooral intercontinentale vluchten. Vakantieverkeer valt daar buiten. Volgens Schiphol is meer dan 95 procent van het geld uit het Airline Reward Programme besteed aan vluchten die de mainportfunctie van de luchthaven versterken. KLM zegt echter dat Schiphol het zogenoemde selectiviteitsbeleid niet nakomt.

KLM, verreweg de grootste klant van Schiphol, zou graag zien dat de luchthaven het hele beloningsprogramma afschaft en het geld benut om de tarieven voor havengelden structureel te verlagen. Dan is het voordeel voor alle maatschappijen gelijk en wordt de concurrentiepositie van Schiphol versterkt.

Ook pilotenvakbond VNV wil af van het programma, omdat het concurrenten van KLM bevoordeelt. Een woordvoerder: „Door dit beleid is Schiphol veel sneller volgevlogen dan gepland. Maatschappijen als Emirates uit Dubai, die KLM met staatssteun uit de markt concurreren, krijgen miljoenen omdat ze op Schiphol gaan vliegen. Het hotel zit vol, maar je moet gasten die je niet wil toch korting geven. Dat is heel vreemd.” De VNV streeft naar een ingreep van Dijksma. Donderdag spreekt de Tweede Kamer met de staatssecretaris over luchtvaart.