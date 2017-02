Hof VK: eis minimuminkomen voor gezinshereniging legaal

Het Verenigd Koninkrijk mag een minimuminkomen eisen van Britten die hun partner en/of kinderen uit het buitenland willen laten overkomen voor gezinshereniging. Het hooggerechtshof van het land bepaalde dat woensdag, meldt persbureau AP.

In 2012 werd onder Theresa May - destijds minister van Binnenlandse Zaken - een wet ingevoerd die regelde dat een Brit die zijn gezin wil laten overkomen, minstens 18.600 pond (ruim 22 duizend euro) per jaar moet verdienen. Het minimumbedrag is hoger als de Brit kinderen heeft. De wet werd ingevoerd om te voorkomen dat immigranten makkelijk gebruik zouden kunnen maken van Britse sociale voorzieningen, zoals uitkeringen. Het gaat om immigranten van buiten de Europese Economische Zone.

Zaak tegen de regering

Meerdere Britten die onder de wet hun gezin dan wel partner niet naar het VK konden halen, spanden een zaak aan tegen de Britse regering. Volgens hen zou de wet in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zeven rechters stelden woensdag dat dit niet zo was. Het hof, volgens Reuters:

“Het feit dat deze wet ellende voor velen kan brengen, inclusief sommigen die op geen enkele manier schuld dragen aan de situatie waar ze zich in bevinden, betekent niet dat hij onverenigbaar is met het Verdrag voor de Rechten van de Mens of dat hij op een andere manier onwettig is.”

Tegenstanders van de wet uit 2012 zagen de uitspraak van het hof niet helemaal als een verlies. Het hooggerechtshof had namelijk ook kritiek op de wet zoals die in 2012 was ingevoerd. Volgens de rechters was de wet op een foutieve manier geïmplementeerd. De Britse autoriteiten moeten bij de behandeling van dit soort zaken namelijk rekening houden met het welzijn van kinderen, stelde het hof.

Andere inkomsten behalve salaris

Ook moeten de autoriteiten voortaan kijken of Britten die een aanvraag voor gezinshereniging indienen andere bronnen van inkomsten hebben behalve hun salaris. Het inkomen van de niet-Europese partner werd tot nu toe niet meegerekend bij een aanvraag, bijvoorbeeld.

Saira Grant, directeur van een Britse organisatie die zich bezig houdt met het welzijn van immigranten, beschouwde de bepaling van het hooggerechtshof dan ook als een “overwinning voor families, vooral die met kinderen”, zei ze tegenover Reuters.

“Het Verenigd Koninkrijk is er beducht op dat mensen van buiten komen en zomaar gebruik maken van verschillende vormen van sociale zekerheid”, zegt NRC-correspondent Melle Garschagen.