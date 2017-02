Henk weet je altijd weer te verrassen

Henk Krol belooft alle ouderen een terugkeer naar de tijd van Peter en zijn Rockets, toen 65 nog 65 was, en we allemaal een bakelieten telefoon in de gang hadden hangen. Ook belooft Henk dat de AOW weer meegroeit met de welvaart. Wat Rutte de vorige keer deed met duizend euro voor de hardwerkende Nederlander, doet Henk nu voor ‘de mensen die Nederland na de oorlog weer hebben opgebouwd’. Henk huurde Ben Cramer in om op zijn verkiezingscongres Blijf van mijn poen af te zingen, vrij naar Kom van dat dak af van Peter en zijn Rockets – zoveel geveinsde woede zie je niet vaak. Ik dacht: misschien kan hij ook de terugkeer van Joost den Draaijer regelen, en de Top 40, en de Klapper van de week. Alles van vroeger is jammer.

Toen gebeurde iets eigenaardigs. Nadat Henk zijn plannen eerder weigerde te laten doorrekenen door het CPB, publiceerde hij dinsdag een alternatieve becijfering door een Tilburgse econoom. Deze concludeert dat de AOW-leeftijd weer naar 65 jaar kan mits de AOW-uitkering omlaaggaat. Anders is het onbetaalbaar.

Ik was niet verrast en begreep dat Henk dinsdag weigerde tv-ploegen te woord te staan. Maar Henk is geen Wilders, hij ging door de knieën, en toen volgden zinnen waarvan je halverwege wist dat ze verkeerd zouden aflopen. Geen paniek: vrijdag zal 50Plus alsnog uitleggen dat het allemaal een misverstand is.

In campagnes heb je zoiets als een oprechtheidsparadox. Geen politicus slaagt erin altijd oprecht te zijn. Maar wie jaren geloofwaardig weet over te komen, kan zich vlak voor verkiezingen meer dubbelzinnigheden permitteren.

Buma buigt de ene keer naar links (inzake zorg en arbeidsmarkt) en zet zich de andere keer tegen links af: in zijn geval kan het. Wilders wil premier worden maar zegt televisiedebatten af en laat zich wel interviewen door een SBS6-kok: iets lastiger. Asscher wil met links samenwerken maar valt GroenLinks aan: pardon? Rutte belooft de burger veiligheid maar moet Wilders informeren over de arrestatie van een Marokkaans-Nederlandse beveiliger: o-oh.

En ik vrees dat Henk Krol zijn onoprechtheidskrediet eerder al volledig verspeelde. De niet-afgedragen pensioenpremie bij de Gaykrant, de twijfels die Elsevier deze week over zijn cv en fiscale moraal publiceert, nu weer de mogelijke AOW-daling – het wordt te veel.

Dus reken maar dat andere partijen de jacht op Henks tien virtuele zetels openen, waarbij eerder onderzoek suggereert dat vooral Wilders kan profiteren. Henk als PVV-hulpje: de man weet je altijd weer te verrassen.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Jutta Chorus