Goede bedrijfsresultaten ASR in 2016

Het ging in 2016 goed met genationaliseerde verzekeraar ASR. De verzekeraar zag een nettowinst van 659 miljoen euro, 6,2 procent meer dan vorig jaar. Het operationeel resultaat is gestegen met 11,5 procent ten opzichte van 2015 tot 599 miljoen euro, blijkt uit de jaarcijfers die op woensdag gepubliceerd werden. Dat komt volgens ASR vanwege goede bedrijfsresultaten en acquisities.

Het solvabiliteitsratio van ASR nam toe tot 189 procent. Dat is een stijging van 9 procentpunt ten opzichte van januari 2016. Volgens bestuursvoorzitter Jos Baeten zijn de resultaten “in overeenstemming met, of zelfs beter dan onze doelstellingen voor de middellange termijn.” Ook zegt hij dat klantentevredenheid is gestegen vanwege verschillende initiatieven van het bedrijf.

De acquisities van bedrijven SuperGarant en Corins en BNG Vermogensbeheer zijn officieel afgerond. Ook de integratie van uitvaartverzekeraar AXENT noemt Baeten “ruim binnen de planning afgerond”.

ASR is de oude verzekeringspoot van Fortis Nederland. In 2008 werd deze genationaliseerd. De overheid verkocht in januari dit jaar een pluk aandelen van ASR, waardoor het staatsaandeel nu op 50,1 procent uitkomt. Bij de beursgang heeft ASR drie miljoen eigen aandelen gekocht.