Op de politietraining ‘Mentale Kracht’ deelt de trainer willekeurig ballonnen uit.

De opdracht was de ballon driekwart op te blazen en er dan op te gaan zitten.

Een vrolijke, volslanke, vrouwelijke collega, niet zonder zelfspot, voelde duidelijk enige weerstand om met haar volle gewicht op haar ballon te gaan zitten.

Met gesloten ogen zette zij toch door en keek verrast naar beneden toen een knal uitbleef.

Je kon een speld horen vallen toen de trainer haar vroeg of zij verbaasd was dat haar ballon niet knalde.

Terwijl zij zichtbaar zocht naar een antwoord, werd de bijna ondraaglijke spanning doorbroken met een droog uit de groep klinkend: „Wij wel!”

