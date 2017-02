Abonnementsdienst ebooks van start

Vanaf vandaag kunnen lezers voor tien euro per maand onbeperkt ebooks lezen, met een abonnementsdienst die vergelijkbaar is met Spotify voor muziek en Netflix voor televisie. De meeste grote uitgeverijen werken mee aan dit initiatief van webwinkel bol.com en e-readerleverancier Kobo, Kobo Plus geheten. Tegelijkertijd zijn zij voorzichtig, omdat ze willen voorkomen dat dit de waarde van het boek uitholt, zoals Spotify met muziek gedaan heeft.

Met Kobo Plus, dat beschikbaar is voor e-reader, tablet en smartphone, wil het boekenvak meer mensen aan het lezen krijgen en een alternatief bieden voor illegale downloads van ebooks. Er zijn nu 45.000 titels beschikbaar, waarvan 15.000 Nederlandse. Bol.com wil dit aantal voor het einde van het jaar verdubbeld hebben.

Hoewel het boekenvak de crisis goeddeels achter zich heeft gelaten, zijn de marges nog altijd dun en vormt ontlezing een structurele bedreiging. Twee jaar geleden eiste minister Bussemaker (Cultuur, PvdA) dat het vak zou samenwerken aan innovatie. Kobo Plus is bedoeld als een antwoord hierop.

De vraag is wat de gevolgen voor auteurs, boekwinkels en uitgevers zullen zijn als Kobo Plus een groot succes wordt. Gaan lezers minder papieren boeken en

losse ebooks kopen? En wacht schrijvers een vergelijkbaar lot als muzikanten, die steen en been klagen over de vergoedingen die ze van Spotify krijgen? Bol.com verwacht dat de totale uitgaven van lezers aan boeken door Kobo Plus alleen maar zullen stijgen en dat dit gunstig is voor alle betrokkenen.

Bol.com verdeelt de totale inkomsten uit abonnementen over de deelnemende uitgeverijen naar rato van de gelezen boeken – een boek geldt als gelezen als een lezer tot 20 procent is gekomen. De uitgeverijen verdelen hun deel dan weer naar rato over de gelezen auteurs. Het is dus nog onbekend wat zij per gelezen boek gaan verdienen. Om die reden stellen veel uitgeverijen hun bestsellers, die toch wel verkopen als papieren boek of los ebook, nog niet beschikbaar.

Ook de Amerikaanse webgigant Amazon, die twee jaar geleden voet aan de grond in Nederland zette met de verkoop van losse ebooks, oriënteert zich nadien gaan oriënteren op het introduceren van zijn abonnementsdienst in Nederland. Amazon pakt de zaken over het algemeen anders aan dan bol.com nu: zij veroveren een monopoliepositie en dwingen leveranciers vervolgens om lagere vergoedingen te accepteren.