Zijn scheermesjes met meer messen echt beter?

Meer is altijd beter. Echt? In werkelijkheid geldt dat zelden. Hoe zit dat bij scheermesjes? Merken als Gillette en Wilkinson bieden scheermesjes met vijf mesjes aan. Er zijn zelfs varianten met zes of zeven. Zijn dit superscheerders? Beter dan met een, twee of drie mesjes?

Belangrijk bij het scheren is dat de haren zo dicht mogelijk bij de huid worden afgesneden zonder dat de huid wordt beschadigd. En inderdaad, dáárom worden steeds meer mesjes toegevoegd. Het eerste mesje scheert een haar af en trekt hem ook een stukje omhoog uit het haarzakje. Een tweede mesje kan die haar dan nog verder afsnijden, voordat hij zich terugtrekt in de huid. Met meer mesjes achter elkaar, wordt de haar telkens een stukje verder omhoog getrokken en steeds dieper afgesneden. Dat zorgt voor een gladder geschoren gezicht.

Een klassiek enkelvoudig ‘veiligheidsscheermesje’. Foto wikipedia

Je zou dus zeggen: hoe meer mesjes hoe beter. Maar er is nog een tweede belangrijke scheerkwestie: huidirritatie. In een onderzoek van Gillette zei slechts 12 procent van de mannen nooit irritatie te hebben na het scheren.

En meer mesjes leveren niet alleen beter snijwerk, ze geven ook meer wrijving met de huid. De huid wordt sneller schraal en geïrriteerd. Als er te veel ruimte tussen de mesjes zit, bolt de huid ertussen op waardoor de druk erop toeneemt. Dit probleem lossen producenten op door de mesjes dichter op elkaar te plaatsen. Dan neemt ook de druk per mesje op de huid af, schreven onderzoekers van het Gillette Technology Centre in International Journal of Cosmetic Science (juni 2016).

„Ja, voor zo min mogelijk druk wil je een zo groot mogelijk oppervlakte van de scheerkop”, zegt ook Jetske Ultee, oprichter van het kritische cosmetische onderzoeksinstituut Skinwiser. „Want dan zal bij dezelfde kracht de druk afnemen.” Een scheermesje met vijf mesjes levert dus in totaal niet meer irritatie op en levert waarschijnlijk een iets gladder scheerresultaat dan minder mesjes. Maar dan nog: een groter scheermes waarin dus al die mesjes zitten, maakt het scheren van kleine, moeilijk te bereiken gebieden, zoals onderde neus, lastig. Waar het optimum voor een glad gezicht en een handzaam scheermesje ligt, is niet duidelijk.

„Behalve goede apparatuur kun je zelf ook veel doen om de huid te beschermen tegen irritatie na het scheren”, zegt Ultee.

„Het belangrijkste voor een goed scheerresultaat is niet het aantal mesjes, maar het behandelen van de huid voor het scheren”, reageert Wout van de Hare. Hij is barber bij Van de Hare Amsterdam Barbers. „Wij maken eerst de huid en haren zacht met een warme handdoek en smeren hem in met een vette zeep. Vervolgens trekken we de huid strak en scheren we eerst met de haarrichting mee en daarna er tegenin.” Bij deze barbershop scheren ze met een ouderwets enkel, open scheermes. „Dit moet je niet zomaar thuis gaan proberen”, zegt hij. Een verkeerde beweging levert een flinke bloeding op. Volgens Van de Hare zijn scheermesjes met meerdere mesjes

Een modern ‘open scheermes’. Foto Horst Burkhardt

beter geschikt voor thuisgebruik. „Maar of dat er twee of vijf zijn, maakt naar mijn idee geen verschil, als je de huid maar goed voorbereidt.” „De haren nat maken zorgt ervoor dat de kracht die nodig is om ze af te scheren, daalt met 40%”, zegt Ultee. Dat heeft veel meer invloed op het verminderen van de druk op de huid dan het toevoegen van mesjes. Neem, kortom, de tijd om je huid voor te bereiden en zet niet te veel kracht bij het scheren. Voor het beste resultaat zijn al die mesjes dan niet nodig.