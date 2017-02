Wereldwijde handel kende in 2016 zwakste groei sinds crisis

De wereldwijde handel kende het afgelopen jaar de zwakste groei sinds de financiële crisis van 2008. Dat blijkt uit dinsdag gepresenteerde cijfers van de Wereldbank. De cijfers zijn op basis van voorlopige ramingen. Volgens de Wereldbank is de politieke onzekerheid in Europa en de Verenigde Staten een belangrijke oorzaak van de teruglopende groei.

Voor het vijfde jaar op rij is de groei laag. In 2016 kwam deze uit op 1 procent, het jaar daarvoor groeide de wereldhandel iets sterker (2 procent) en in 2014 was het groeicijfer 2,7 procent. Opvallend is dat in het afgelopen jaar zowel hoge-inkomenslanden als ontwikkelingslanden te maken hadden met zwakke groei. In voorgaande jaren waren de zwakke groeicijfers slechts op één van de twee type landen van toepassing.

Politieke onzekerheid

De Wereldbank wijt de tegenvallende cijfers deels aan onzekerheid over het economisch beleid van Europa en de Verenigde Staten. Door die onzekerheid zou de groei in de wereldwijde handel met 0,6 procentpunt zijn teruggebracht. Bedrijven stellen investeringen uit en consumenten veranderen hun uitgavenpatroon.

Ook de dreiging van het afdoen aan handelsovereenkomsten leidt volgens de Wereldbank tot onzekerheid en daarmee tot negatieve effecten voor de handel.