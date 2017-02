Tweede Kamer stemt in met gedogen wietteelt

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel van D66 om wietteelt te gedogen. D66, PvdA, SP, GroenLinks en zeven kleine partijen, samen goed voor 77 zetels, stemden voor. 72 Kamerleden van onder meer de VVD, het CDA en de PVV stemden tegen.

In het wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Vera Bergkamp wordt niet geregeld dat de wietteelt legaal wordt. Het kabinet kan wel vergunningen geven aan wiettelers, die dan worden gedoogd. Het kabinet wordt ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van die drugs.

Eerste Kamer

In de Eerste Kamer is nog geen meerderheid in zicht. Bergkamp hoopt dat de VVD daar wél voor gaat stemmen. Die partij zegt in het partijprogramma dat de softdrugs “slimmer” gereguleerd moet worden, omdat het een “vreemde situatie” is dat de verkoop door coffeeshops wel gedoogd wordt en de inkoop niet. Maar in de Tweede Kamer zei de partij dat dit D66-voorstel niet “voldoet”.

Het Openbaar Ministerie had vorige week veel kritiek op de initiatiefwet. Volgens de wet zou het OM geen wiettelers meer mogen vervolgen die een vergunning hebben. Dat staat op gespannen voet met internationale drugsverdragen die Nederland heeft ondertekend, schreef het OM.

Verder betwijfelt het OM of de drugscriminaliteit zal afnemen door deze wet, omdat “het overgrote deel” van de Nederlandse wietteelt bedoeld is voor export naar het buitenland.

Ook het kabinet was niet erg enthousiast. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) zei dat de minister van Volksgezondheid met deze wet een “dubbele rol” krijgt: “Aan de ene kant moet de minister zorgen voor voldoende cannabis. Aan de andere kant is het beleid erop gericht om dat te voorkomen door preventie en zorgbeleid. Dat zal dus niet eenvoudig zijn.”

In het debat erkende Bergkamp vorige week dat de effecten van deze wet niet te voorspellen zijn. Maar de huidige situatie is in ieder geval onwerkbaar, zei ze. “Ik denk dat we met dit voorstel wel een duidelijke grens bepalen van wat wel en niet mag, waardoor het makkelijker wordt om te handhaven.”