Rechtbank in zaak rond douanier opnieuw gewraakt

De advocaten van de verdachten in de zaak rond de corrupte douanier Gerrit G. hebben de rechtbank gewraakt. Directe aanleiding is het afwijzen van een aantal verzoeken van de verdediging afgelopen maandag.

Het ging daarbij onder andere om het horen van een vertegenwoordiger van een Colombiaans cocaïnekartel die afgelopen zomer door de politie is ingezet als informant in het onderzoek naar douanier Gerrit G.

Deze Paul zou over stukken bezitten waaruit blijkt dat bij de opsporing in de zaak rond Gerrit G. een aantal zaken niet zo zijn gelopen als het Openbaar Ministerie heeft gerapporteerd in het dossier.

Volgens de rechtbank is Paul echter onbetrouwbaar gebleken en heeft het om die reden geen zin meer om hem nog te horen als getuige. Volgens advocaat Sanne Schuurman is dat onbegrijpelijk. „Paul heeft ten minste één stuk ingebracht van de Colombiaanse autoriteiten waaruit kan worden afgeleid dat zijn verhaal deels klopt. De authenticiteit van dat document kan makkelijk worden gecontroleerd bij de autoriteiten in Colombia.”

Grote gevolgen

Uit het feit dat de rechtbank nu stelt dat dat niet meer nodig is, leidt Schuurman af dat alles wat in het dossier zit volgens de rechtbank klopt. „Daarmee is een voorschot genomen op de uitspraak en dat is reden om nu te wraken”, aldus Schuurman. Zijn verzoek is ondertekend door de drie andere advocaten in deze zaak.

Wanneer het wrakingsverzoek wordt behandeld is nog niet duidelijk. Mocht de speciale wrakingskamer beslissen dat de advocaten gelijk hebben, dan zullen nieuwe rechters worden aangewezen. Dat zal grote gevolgen hebben voor het verloop van de zaak. Eerdere verzoeken tot wraking in deze zaak zijn afgewezen.

De zaak rond Gerrit G.: