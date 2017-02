Oekraïnedebat toont kloof tussen politiek en burgers

Het kabinet negeert de kiezer, het kabinet vergoot alleen maar de kloof met de burgers. Dat zei de ene kant. Het kabinet heeft de zorgen van de kiezers zo goed mogelijk verwoord. De hele gang van zaken verdient geen schoonheidsprijs, maar het moet maar zo. Dat zei de andere kant.

En daarmee was het dan eindelijk voorbij. Tien maanden debat over het zogeheten Oekraïneverdrag dat voor het grootste deel van de oppositie model stond voor een puur binnenlands probleem: de kloof tussen Den Haag en de rest van het land.

Iedereen was dinsdagavond rolvast tijdens het voorlopig laatste debat in de Tweede Kamer over het veelbesproken samenwerkingsverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Belangrijkste resultaat: de meerderheid van de Tweede Kamer gaat ermee akkoord dat Nederland het verdrag alsnog ratificeert.

Of dit ook werkelijk gaat gebeuren hangt af van het oordeel van de Eerste Kamer, later dit jaar. Nog twee stemmen heeft het kabinet nodig om ook in de senaat verzekerd te zijn van een meerderheid.

Verkiezingsreces

Tijdstip van het debat plus onderwerp hadden alle ingrediënten in zich voor een spectaculair verkiezingsevenement in de Tweede Kamer die deze week voor het laatst in zijn huidige samenstelling bijeen is. Donderdag gaat het parlement met verkiezingsreces. Kortom, een uitstekende gelegenheid voor de oppositie om de premier annex VVD-lijsttrekker onder vuur te nemen. Om hem nog eens te herinneren aan zijn belofte van april vorig jaar dat hij de negatieve uitslag van het referendum over het Oekraïneverdrag „serieus” zou nemen. Dan het Verdrag toch willen tekenen is de kiezer juist niet serieus nemen. Weer een verbroken belofte, schamperde de oppositie van PVV tot het CDA nadat premier Rutte in december aankondigde met een voorstel zou komen het verdrag toch te ratificeren.

Maar zoals veel Kamerleden en ook premier Rutte dinsdagavond constateerden: er was sprake van een zekere moeheid bij dit onderwerp. Iedereen kende elkaars argumenten. Het bleef zodoende bij plaagstootjes die Rutte vervolgens op zijn bekende laconieke wijze incasseerde.

Behalve de regeringsfracties VVD en PvdA steunen in de Tweede Kamer D66 en GroenLinks de zogeheten „goedkeuringswet” waardoor Nederland instemt met het samenwerkingsverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne.

Voor de meerderheid van de Kamer is met de aanvullende verklaring op het Verdrag waarvan Rutte zijn Europese collega-regeringsleiders wist te overtuigen aan de bezwaren van de ‘nee-stemmers’ tegemoet gekomen. Daarin staat onder andere dat het Verdrag niet beschouwd moet worden als een opmaat naar het lidmaatschap van de Europese Unie. Volgens de tegenstanders heeft de verklaring geen enkele betekenis en is deze ‘leeg’.