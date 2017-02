Op de zolder van zijn oma, in Capelle aan den IJssel, kreeg Wouter Koolmees (D66) de ME-helm en het schild van zijn oom Cor te zien. Koolmees was een jaar of zes, zijn oom was begin twintig – net klaar met de politieacademie.

Foto Merlijn Doomernik

Wouter Koolmees (nu 39) zag de mobiele eenheid ook in de Kuip, als hij naar Feyenoord ging met zijn vader. De ME’ers stonden in rijen opgesteld om de uit- en thuissupporters uit elkaar te houden. Dat gaf hem, zegt hij nu, een veilig gevoel. „Ik zat altijd in het vak EE, net naast het uitvak.”

Er was in die jaren veel nieuws over voetbalrellen. In 1985, toen supporters van Liverpool in het Belgische Heizelstadion gingen vechten met Juventusaanhangers en 39 mensen omkwamen, was Koolmees acht jaar.

Op de zolder van zijn oma mocht Koolmees de helm van zijn oom passen en het schild even vasthouden en Koolmees bedacht toen dat hij dat ook wilde: bij de politie. „Ik vond het machtig interessant. Boeven vangen. En het is een dienstbaar beroep.”

In de derde klas van de mavo liep Koolmees een week stage op het politiebureau van Krimpen aan den IJssel – dat hoorde bij de beroepskeuzetest. Hij zat aan het bureau, ging mee op parkeer- en alcoholcontroles. Maar hij ving geen boeven. „Een scholier in de arrestantenwagen, dat wilden ze niet.”

Na de mavo ging hij via de havo naar het vwo. Op zijn negentiende werd hij lid van de Jonge Democraten, hij studeerde economie. Daarna ging hij werken op het ministerie van Financiën en werd hij Tweede Kamerlid. Of zijn droombaan nu staatssecretaris is – of minister? „Die ambitie heb ik zeker.”

Met dank aan Veiligheidsmuseum PIT Almere.