Israëlische militair krijgt 1,5 jaar cel voor doodschieten Palestijn

De Israëlische militair Elor Azaria moet achttien maanden de cel in voor het plegen van doodslag op een Palestijn. Dat meldt persbureau Reuters. Dinsdag kreeg Azaria in de militaire rechtbank in Tel Aviv het vonnis te horen in de zaak, die symbolisch werd voor de huidige situatie in het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Op doodslag staat in Israël een maximale celstraf van twintig jaar. De aanklagers wilden dat Azaria minimaal drie jaar de gevangenis in ging. De advocaten van de sergeant pleitten voor zijn vrijlating.

Incident

De zaak tegen Azaria draait om een incident vorig jaar maart tijdens een legerpatrouille in de stad Hebron, op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Twee Palestijnen vielen Azaria’s eenheid aan met messen, en werden daarop door de soldaten neergeschoten. Eén van de aanvallers overleed direct, de ander, Abdel Fattah al-Sharif, belandde zwaargewond op de grond.

De ligging van Hebron in de Westelijke Jordaanoever. De tekst gaat verder onder het kaartje.

Een medewerker van een mensenrechtenorganisatie filmde hoe Azaria een paar minuten later zijn geweer op de gewonde al-Sharif richtte en hem door het hoofd schoot. De destijds negentienjarige militair werd aangeklaagd voor doodslag. Zijn actie was volgens de aanklagers strafbaar, omdat de Palestijn geen bedreiging meer vormde en ongewapend was. In januari bevond de rechtbank Azaria schuldig.

De rechter zei dinsdag dat hij bij het bepalen van de strafmaat rekening had gehouden met verzachtende omstandigheden. Zo noemde hij het feit dat al-Sharif net een aanval op de soldaten had uitgevoerd, dat het Azaria’s eerste geweldsincident was en dat de sergeant niet voldoende was getraind om met dergelijke voorvallen om te gaan. Tegelijkertijd benadrukte de rechter dat er geen rechtvaardiging was voor het doodschieten van de Palestijn.

Voorbeeldig

Veel Israëliërs kozen de afgelopen maanden partij voor Azaria. Zij vonden dat hij voorbeeldig had gehandeld. Al-Sharif had bijvoorbeeld nog een bomgordel om kunnen hebben. Israëlische soldaten die actief zijn in de bezette gebieden zouden bovendien onder zware stress staan, doordat Palestijnen regelmatig aanvallen op hen plegen.

Premier Benjamin Netanyahu keurde de schietpartij eerst af, maar veranderde later van mening. De laatste maanden steunt hij Azaria. Nadat de militair schuldig was bevonden, bepleitte Netanyahu op zijn Facebook- en Twitterpagina dat Azaria amnestie verdient. De affaire-Azaria speelde een grote rol bij het opstappen van Netanyahu’s minister van Defensie Moshe Ya’alon, die de acties van de militair afkeurde. Ya’alons opvolger Avigdor Lieberman steunde Azaria daarentegen tijdens een zitting in het strafproces.

Ook buiten de politiek zorgde de zaak voor grote verdeeldheid. In sommige peilingen verklaarde de helft van de Israëliërs te vinden dat Palestijnen die soldaten aanvallen, ter plekke mogen worden doodgeschoten. Israëlische popsterren schaarden zichzelf in het kamp van Azaria. Een groep hoge legerofficieren vond dan weer dat de militair wel fout zat.