IS steeds verder in het nauw door opmars Syrische Koerden

Voor het eerst in de strijd tegen Islamitische Staat (IS) heeft de Syrische Democratische Strijdmacht (SDF) voet aan de grond in de provincie Deir al-Zor, die IS bijna volledig in handen heeft. SDF is een door de VS gesteunde militie die vooral bestaat uit Syrische Koerden.

Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten kwamen bij bombardementen in het noorden van de provincie dinsdag zeker elf mensen om het leven en raakten 35 personen gewond, meldt Reuters. Het dodental zal naar verwachting nog verder oplopen. De luchtaanvallen vonden plaats in een gebied dat door de door de VS geleide coalitie vaker onder vuur wordt genomen:

Raqqa

De opmars in Deir al-Zor maakt volgens de SDF deel uit van een groot offensief, waarbij de omsingeling en herovering van IS-bolwerk Raqqa het uiteindelijke doel is. Een van de doelen is het afsnijden van de aanvoerroute tussen Raqqa, de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat, en de provincie Deir al-Zor. De SDF heeft daar inmiddels naar eigen zeggen ongeveer vijftien dorpen heroverd op de terreurgroep.

De door Turkije gesteunde Syrische rebellen vechten ondertussen om de noordelijke stad Al-Bab, dat ook grotendeels nog in handen is van IS. Die strijd brengt de rebellen dicht in de buurt van gebied waar ook de Syrische regering vecht tegen IS, meldt Reuters. Gevreesd wordt voor een uiteindelijke confrontatie tussen het Syrische leger en door Turkije gesteunde rebellen. De Verenigde Naties spraken eerder al hun zorgen uit over de humanitaire situatie in Al-Bab, waar zo’n vijfduizend burgers klem zitten tussen de gebieden waar wordt gestreden.

Strijd tegen IS in Irak

In Irak wordt onderwijl door het regeringsleger en IS de bittere strijd om het westen van de stad Mosul uitgevochten. Alles zou dinsdag in gereedheid zijn gebracht voor een aanval op een vliegveld, dat in handen is van IS. Het vliegveld en de nabijgelegen militaire basis zijn belangrijke doelen voor het Iraakse leger om de herovering van West-Mosul succesvol te laten verlopen.

IS werd vorige maand al uit het oosten van Mosul verdreven. Zondag werd door het Iraakse leger het grote offensief om de westkant van de stad gestart.