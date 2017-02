Geen Blokker maar bloggers

Over de schouder van mijn dochter kijk ik af en toe in de wereld van de meisjesvloggers. De influencers. Bij Monica Geuze bijvoorbeeld (288.470 volgers). Een gewoon meisje van 21 dat ’s morgens opstaat, op de bank ploft of in de auto en kletst over wat ze eet (eerst McDonald’s, nu gezond), op haar gezicht smeert of koopt. „Ze koopt alles wat in haar hoofd opkomt”, zegt mijn dochter met een mengeling van verlangen en kritiek.

Er komen in Monica’s appartement steeds pakjes aan met spulletjes die ze mag testen: make-up, parfum, meubels. Daarover geeft ze unverfroren haar oordeel. De Dior-lipstick met scrub: ja. De make-up-removerdoekjes: nee. In een jaar tijd is haar leven een bedrijf geworden met bijna dagelijks een post en tientallen vaak onlinebedrijven die om haar heen cirkelen. Elke aflevering uit haar leven wordt afgesloten met een advertentie.

Wat vindt mijn dochter en haar vriendinnen zo leuk aan „Mo”? Ze vinden haar „eerlijk” en „grappig sarcastisch”.

Op de Huishoudbeurs zie ik hoezeer Mo en haar medebloggers en -vloggers de wereld van de detailhandel hebben veranderd. De Huishoudbeurs is de spiegel van de middenstand. En wat zie je in die spiegel? Dit jaar is Blokker voor het eerst afwezig. Wel overal onlineshops en centraal het Influencerplein. Daar laten vloggers filmpjes zien. Blogger Bewust Maartje („Ik ben flexitariër”) bericht haar aanhang over de HelloFresh maaltijdbox. Criteria: is de verpakking afbreekbaar? Hoe lang geleden zijn de ingrediënten geplukt? Hoe smaken ze? Daar verkopen actrices, presentatrices en modeontwerpers aan tienduizenden Instagram-volgers hun afgedankte kleding en schoenen.

Meisjes drommen om de kledingrekken. Allemaal hebben ze hun favoriete vlogster. „Ik vind het interessant om te kijken hoe Monica Geuze leeft”, zegt Amber Beukenkamp, leerling-kapper. Charlotte Louwen uit Hoorn checkt twee keer per week de posts van Anna Nooshin (348.000 volgers) en Yara Michels (138.000 volgers). „Ik klik op de linkjes en bestel mijn kleren via ASOS-webshop.”

Terwijl de Huishoudbeurs meegaat met zijn tijd, raken de winkelstraten waar al die vriendelijke Nederlandse dames met hun dochters en tassen op wieltjes al die jaren hun boodschappen deden, steeds leger.

Of komt er redding uit onverwachte hoek? In een van haar laatste vlogs neemt Monica Geuze het op voor de middenstand. Ze zit in haar auto om „boodschapjes” te doen. Naast haar een beeldig Gucci-tasje. „Ik houd niet zo van online bestellen”, zegt de influencer, terwijl ze in de camera kijkt. „Ik wil de ervaring van het winkelen voelen.”

