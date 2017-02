Europese Unie neemt stappen tegen belastingontwijking

Het wordt moeilijker voor multinationals die opereren in de Europese Unie om met creatieve stappen belasting te ontwijken. Daartoe zijn dinsdag stappen genomen op een bijeenkomst van de ministers van Financiën van de EU-lidstaten.

De Unie wil vooral korte metten maken met scenario’s waarbij bedrijven verschillen in het belastingrecht tussen EU-staten gebruiken om in de praktijk nauwelijks belasting te betalen. Zo registreren veel bedrijven brievenbusfirma’s in Nederland om belasting te ontwijken, een opzet bekend als de “Dutch Sandwich”. Soms wordt dit gebruikt in combinatie met een “Double Irish”, waarbij winsten door een Iers dochterbedrijf worden gesluisd. Multinationals als Starbucks, Google en Apple maken gebruik van deze methoden.

OECD

De aanpassingen zijn een reactie op aanbevelingen uit 2015 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD). Die organisatie zei dat EU-landen met een “coherent plan” moesten komen in “de strijd tegen belastingontwijking”.

De nieuwe regels, die nog wel door het Europees Parlement moeten worden goedgekeurd, moeten op 1 januari 2020 ingaan. Dat is een jaar later dan oorspronkelijk was voorgesteld. Alle ministers stemden voor de strengere regelgeving. Ook werd volgens persbureau ANP overeenstemming bereikt over een lijst met landen die niet meewerken aan het bestrijden van belastingontwijking.

Nederland

Nederland, dat door veel bedrijven wordt gebruikt om belasting te ontwijken, had gepleit voor uitstel tot 2024. Eerder deze maand kwam de regering hier onder druk van de Tweede Kamer op terug.

Belastingontwijking dient niet te worden verward met belastingontduiking. Bij het eerste is er sprake van creatieve mogelijkheden binnen de wet, bij het laatste zijn er illegale praktijken gaande.