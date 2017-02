Deze Italiaanse illustrator maakt kunst van geestesziekten

Je kunt veel over emoties en geestesziekten zeggen, maar je kunt er ook kunst van maken. Dat besloot de Italiaanse illustrator Federico Babina. In de serie Archiatric tekende hij in zestien werken visuele interpretaties van geestelijke aandoeningen, zoals schizofrenie, dementie en autisme.

De illustraties zijn eenvoudige visuele weergaven, waarin een huis de mentale gesteldheid van een persoon symboliseert. Babina maakte een video van de zestien afbeeldingen, met muziek van Elisabeth Raspall. De soberheid en eenvoud waarmee de relatie tussen geest en pathologie wordt uitgedrukt, maakt, in combinatie met de muziek, een nieuwe, empathische blik op dergelijke aandoeningen mogelijk, zo hoopt Babina:

In een interview met de website Designboom vertelt Babina dat hij de serie ziet als een oefening in het vertalen van de ene taal in de andere:

“Het is waar dat architectuur en de ruimtes waarin we leven ons gedrag en psychopathologie beïnvloeden. Wie ruimtes ontwerpt, ontwerpt attitudes, gedrag en emotionele ervaringen. Archiatric geeft een architectonische en artistieke stem aan emotionele staten en aandoeningen.”

Babina wil met zijn illustraties de aandacht verplaatsen van de aandoening, naar de creativiteit van mensen: