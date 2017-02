North Sea Jazz Club in Amsterdam is failliet

De North Sea Jazz Club in Amsterdam sluit per direct de deuren. Het bedrijf achter de club, Kop Oost BV, heeft maandag faillissement aangevraagd. Dit weekend had de laatste investeerder in de zaak zich teruggetrokken. Het bedrijf kon de huur niet meer betalen en de club dreigde uit het pand te worden gezet. Bovendien moest de naam gewijzigd worden, omdat het Rotterdamse festival North Sea Jazz van organisator Mojo de licentie niet wil verlengen.

Het ging financieel al een tijd niet goed met de jazzclub in Amsterdam, die in 2012 was opgericht naar Amerikaans voorbeeld: muziek en dineren in één ruimte. De club had capaciteit voor 450 mensen bij concerten waarbij het publiek moest staan, en 250 in een zittende setting. Afgelopen zomer opende de club nog een restaurant naast de club, Billie’s Bar. Vooral dat restaurant liep moeizaam, zegt directeur van de North Sea Jazz Club Klaas Beumer, terwijl het bedrijf financieel vooral afhankelijk was van de horeca-inkomsten. „De juridische kosten, de aanloopkosten en investeringen in dat restaurant, gecombineerd met een minder goede zomer, zorgden dat we verder achterop raakten. En dat terwijl de club goed liep, we hebben de laatste tijd zo’n beetje alle avonden uitverkocht.”

Blues en ADE

De naam van de club moest gewijzigd worden, omdat festival North Sea Jazz van organisator Mojo niet verder wilde met de club. De licentie voor de naam loopt in mei dit jaar af, maar het festival liet al in mei vorig jaar weten de licentie niet te verlengen. Dat besluit werd deels genomen vanwege de financiële resultaten van de North Sea Jazz Club, maar ook de verbreding van de programmering daar paste steeds minder bij de naam, zegt festivaldirecteur Jan Willem Luyken: „Er kwam steeds meer blues, maar ook feestjes van ADE. Zo werd het voor ons duidelijk dat het minder paste bij onze naam.”

Een plan voor een doorstart onder een andere naam was al gemaakt, maar dat viel slecht bij de verhuurder van het pand, de Westergasfabriek. Er werd volgens Beumer nog een vermindering van de huurschuld voorgesteld, als de naam op de gevel zou blijven, maar dat zat er niet in. Volgens de directeur van de Westergasfabriek, Mark de Kruijk, was de huurachterstand de primaire reden voor het opvoeren van de druk. Maar hij voelde zich ook overvallen door de plannen van de club. „Ons werd niet duidelijk gemaakt of, hoe en wanneer er betaald zou worden. Maar daar komt bovenop dat de naamswijziging ons pas zeer recentelijk bekend werd gemaakt, toen het plan al helemaal rond bleek. Dat vind ik geen manier van praten met je verhuurder.”

De komende tijd waren er concerten gepland van onder meer Izaline Calister, Mezzoforte, Peter Beets, Michiel Borstlap en de theatertour van Johan Derksen. In afwachting van de curator is nog niet duidelijk wat er gebeurt met de tickets die voor komende evenementen zijn verkocht. De rechtbank heeft het faillissement dinsdagmiddag uitgesproken.

