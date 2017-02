Airbnb: in 2016 1,4 miljoen Nederlandse boekingen

Airbnb-adressen in Nederland ontvingen in 2016 1,4 miljoen bezoekers. Dat staat in een dinsdag verschenen rapport van het bedrijf achter de website waarop particulieren hun woning kunnen verhuren aan vakantiegangers.

Gemiddeld bleven de bezoekers, waarvan ruim drie op de vier uit Europa kwamen, vorig jaar drieënhalve dag op hun logeeradres. Volgens het Amerikaanse bedrijf leverden zij de verhuurders in totaal 188 miljoen euro op. Het gemiddelde Airbnb-adres werd 28 nachten verhuurd, terwijl de gemiddelde verhuurder 3.000 euro verdiende.

800 miljoen

Daarnaast schat Airbnb dat de uitgaven die gasten tijdens hun verblijf deden, ruim 600 miljoen euro bijdroegen aan de Nederlandse economie. Die bewering is lastig hard te maken, onder meer omdat één op de vijf Airbnb-klanten die vorig jaar een accomodatie in Nederland regelden, zelf uit Nederland kwam. Zij zorgden dus niet voor een extra instroom van geld uit het buitenland.

Bovendien laat Airbnb de potentiële negatieve gevolgen van zijn aanwezigheid in Nederland onvermeld. Het bedrijf is bijvooreeld nadelig voor de hotelbranche. Omwonenden van panden die vaak via Airbnb worden verhuurd, klagen ook vaak over overlast.

Vooral in Amsterdam ondervinden inwoners van de binnenstad hinder van Airbnb-toeristen. De panden waarin zij verblijven, worden dikwijls vaker en langer verhuurd dan is toegestaan. De gemeente besloot vorig jaar op te gaan treden tegen misstanden. In december sloten Amsterdam en Airbnb een overeenkomst. Het bedrijf gaat helpen bij het bestrijden van illegale woningverhuur aan toeristen.