Advocaat aangehouden in zaak Klaas Otto

Een advocaat van de oprichter van motorclub No Surrender Klaas Otto is maandag opgepakt, zo bevestigt het Openbaar Ministerie (OM). Volgens De Telegraaf gaat het om de advocaat Jan Piet van R., maar het OM wil deze naam bevestigen noch ontkennen. Ook waarvan de advocaat wordt verdacht laat het OM in het midden.

Otto ging vorig jaar zomer de gevangenis in voor brandstichting, witwassen en afpersing. Hij zou zakenpartners voor veel geld en goederen hebben afgeperst, waaronder auto’s en een speedboot. Vorige week kwam hij onder strenge voorwaarden vrij, maar vrijdag werd hij alweer aangehouden omdat hij zich niet had gehouden aan de gestelde voorwaarden. Otto had een ontmoeting gehad met zijn buurman en medeverdachte Janus de V., wat niet was toegestaan.

Maandagavond deed de politie invallen in het woonwagenkamp in Bergen op Zoom waar Otto woont. Ook zijn partner werd tijdens die huiszoekingen aangehouden en onder meer een vuurwapen, munitie en contant geld werden in beslag genomen. De invallen en arrestaties zijn gedaan in het kader van een nieuw strafrechtelijk onderzoek naar Otto, die al verdacht werd van witwassen, brandstichting, afpersing en bedreiging.