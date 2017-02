50Plus kan belofte voor hogere AOW niet nakomen

50Plus, de partij die opkomt voor de belangen van ouderen, laat noodgedwongen een van zijn verkiezingsbeloftes varen. De „structurele verhoging van de welvaartsvaste AOW”, zoals een van de hoofdpunten in het partijprogramma staat is niet voor iedere gepensioneerde betaalbaar.

Dat is de voor de partij van Henk Krol onwelgevallige conclusie uit het door 50Plus bestelde onderzoeksrapport over de verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar – een ander kroonjuweel uit het verkiezingsprogramma. 50Plus heeft dat programma niet laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Elf andere partijen deden dat wel.

37,5 miljard euro AOW-uitgaven volgens CPB-model als AOW-leeftijd oploopt tot 71,5 jaar in 2060 51,8 miljard euro AOW-uitgaven volgens CPB-model bij verlaging van de AOW-leeftijd tot 65 jaar 29,8miljard euro AOW-uitgaven volgens Universiteit van Tilburg bij verlaging van de AOW-leeftijd tot 65 jaar Bron: 50Plus-onderzoek, Universiteit van Tilburg

De onderzoekers van de Universiteit van Tilburg onder leiding van hoogleraar Openbare financiën Harrie Verbon stellen weliswaar dat de verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd aanzienlijk goedkoper is dan de 12,9 miljard die het CPB daarvoor berekend heeft. Maar het terugdraaien van deze bezuinigingsmaatregel is niet te combineren met de wens om de AOW-uitkeringen ook te verhogen en zo te laten meegroeien met de economische groei. Verbon schat in dat de schatkist structureel zo’n 8 miljard euro overhoudt als de AOW-leeftijd weer op 65 jaar wordt gezet. Maar om alle pensioengerechtigden ook een hoger, „welvaartsvast” staatspensioen te geven is 22 miljard nodig. „Dat kan dus niet voor iedereen”, zegt Verbon in een toelichting. Het CPB houdt wél rekening met AOW-uitkeringen die de algemene loonontwikkeling volgen.

Partijleider Krol wilde dinsdagmiddag nog geen uitgebreide toelichting geven op de conclusies van het rapport. Tegenover RTL liet hij al wel doorschemeren de pensioenen inderdaad niet te gaan verhogen. 50Plus heeft moeten „kiezen uit een aantal kwaden”.

De AOW is nu al niet „welvaartsvast”, zei hij. Alleen als er financiële ruimte is om „het huidige systeem te verbeteren, dan wil dat het liefst natuurlijk ook.” Het alternatieve doorrekenrapport dat Krol op verzoek heeft laten maken, concludeert dat die ruimte er dus niet is.