Wegwerplens zorgt voor winststijging bij GrandVision

De favoriete klant van een brillenwinkel draagt geen bril, maar contactlenzen. De reden: lenzen moeten vaker vervangen worden en de meeste lenzendragers komen ook terug voor een leesbril of zonnebril .

Het is dan ook deze groep gebruikers die ervoor zorgde dat GrandVision, het moederbedrijf van optiekketens als Pearle en EyeWish, afgelopen jaar zijn omzet en winst zag oplopen.

Met name daglenzen zijn populair, meldt GrandVision in een toelichting op de jaarresultaten. Daglenzen zijn contactlenzen die je na een dag gebruik weggooit en per maand betaalt – al snel twintig euro voor dertig dagen.

De omzet van GrandVision groeide in 2016 met 6,5 procent naar 3,3 miljard euro. Ongeveer de helft van die toename is te danken aan de uitbreiding van het aantal winkels: GrandVision telt nu ruim 6.500 filialen, een groei van 400 winkels ten opzichte van vorig jaar.

GrandVision is sinds 2015 beursgenoteerd en heeft vestigingen in 45 landen in Europa, de Verenigde Staten en Azië. Het bedrijf boekte een nettowinst van 231 miljoen euro, bijna 9 procent meer dan in 2015. Het bedrijfsresultaat voor eenmalige posten steeg 6,7 procent naar 537 miljoen euro.

Behalve met contactlenzen deed GrandVision ook goede zaken met zonnebrillen. Het aandeel daarvan in de totale omzet nam in 2016 verder toe, mede dankzij de verdere uitbouw van de gespecialiseerde winkelformule Solaris.

In de West-Europese markten stagneerde de omzet op 2 miljard euro, dankzij het zwakke Britse pond. Afgezien van wisselkoerseffecten werd wel een groei behaald van 2,6 procent.

In de rest van Europa steeg de omzet met 2,7 procent naar 907 miljoen euro. Opkomende markten, met name in Zuid-Amerika en Azië, droegen 440 miljoen euro bij aan de omzet. Dat is bijna een kwart meer dan in 2015.

De komende jaren denkt GrandVision de omzet met 5 procent per jaar te laten groeien. De belangrijkste hulp daarbij: de aanhoudende vergrijzing, waardoor meer mensen een bril nodig hebben.